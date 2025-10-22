Zurigo, cannabis legale fino al 2028: un modello per tutta la Svizzera



La città di Zurigo ha deciso di prorogare il progetto pilota per la cannabis denominato Züri‑Can fino al 2028; l’idea è chiara: sperimentare una distribuzione legale e regolamentata della cannabis per contrastare il mercato nero, tutelare la salute pubblica e raccogliere dati utili per eventuali politiche federali sulla cannabis in Svizzera.

CANNABIS LEGALE A ZURIGO: I NUMERI

Lanciato nell’agosto 2023, il progetto Züri-Can ha già coinvolto oltre 2.300 partecipanti, con autorizzazione federale a salire fino a 3mila. Fino ad oggi sono stati effettuate circa 88mila vendite per un totale di circa 750 kg di cannabis, sottraendo al mercato illegale una cifra intorno ai 7,5 milioni di franchi. E ora la città ha stanziato 800mila franchi per l’estensione del programma fino al 2028.

UN MODELLO IN EVOLUZIONE

Nel progetto, la componente “salute e protezione del consumatore” è centrale: tutti i partecipanti sono sottoposti a visite mediche, interviste semestrali e supporto informativo. Curioso il fatto che il 79-80% dei partecipanti siano uomini, con età media tra i 28 e i 32 anni; le donne rimangono sottorappresentate ma la situazione sta cambiando. La replica del modello mira ad includere più consumatori occasionali e donne, così da arricchire il campione e ottenere risultati più rappresentativi per la Svizzera.

LA LEGGE PER LA LEGALIZZAZIONE

Ma anche altre città e cantoni della Svizzera – come Berna, Losanna, Lucerna, Ginevra e Basilea Città – stanno testando modelli simili.

Nel frattempo, a livello federale, la Svizzera spinge per la legalizzazione senza aspettare la fine di queste sperimentazioni. La Commisione della salute del COnsiglio nazionale ha già approvato una legge che renderebbe legale la cannabis ad uso adulto, limitando i punti vendita con le licenze per la vendita al dettaglio che sarebbero rilasciate dai diversi Cantoni, mentre il governo gestirebbe il futuro mercato online con un unico sito. A fine agosto è iniziata la consultazione pubblica ed era stata annunciata anche la proroga di due anni del termine per l’esame dell’iniziativa parlamentare.