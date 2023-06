Cannabis e zuccheri hanno una sinergia che va al di là della semplice voglia di dolci che ci assale quando la si consuma, in verità il loro legame è imprescindibile e accomuna questa pianta a tutto il resto della flora presente sul pianeta. Scopriremo come gli zuccheri agiscono nelle nostre piante, con particolare attenzione al sistema linfatico e all’importanza di questi elementi per determinare una qualità alta del fiore.

LO ZUCCHERO COME ENERGIA

Alcuni carboidrati di zucchero funzionano come fonte di energia primaria per le piante di cannabis, nutrendo le cime e le foglie per tutta la vita. Nel frattempo, altri zuccheri funzionano come cellulosa per le piante, contribuendo alla loro struttura.

Le piante di cannabis producono carboidrati zuccherini come risultato della fotosintesi. La fotosintesi è il processo mediante il quale le piante convertono la luce, l’anidride carbonica (CO₂) e l’acqua (H₂O) in ossigeno (O₂) per l’ambiente che le circonda ed energia zuccherina per loro stesse. La sostanza chimica chiamata clorofilla viene utilizzata per convertire l’energia luminosa che la pianta assorbe in energia alimentare utilizzabile. Di notte, o durante un periodo altrimenti buio, l’impianto passerà dalla produzione di energia alla produzione di proteine e al trattamento dell’ossigeno.

Lo zucchero viene prodotto principalmente nelle foglie in maturazione, poiché in genere assorbono la maggior parte della luce solare. Le foglie completamente cresciute e mature sono la principale fonte di produzione di zucchero di una pianta di cannabis. Pertanto, alcuni coltivatori preferiscono tagliare foglie e steli più piccoli che potrebbero deviare l’energia di una pianta dalla concentrazione in queste aree.

I carboidrati di zucchero che vengono consumati per produrre energia sono noti come “carboidrati non strutturali”. Alcuni degli zuccheri creati durante la fotosintesi vengono immediatamente consumati per produrre energia. Nel frattempo, altri vengono distribuiti in tutto l’impianto dove vengono immagazzinati come riserva per successivi fabbisogni energetici.

I carboidrati zuccherini sono particolarmente importanti durante il periodo di fioritura di una pianta, quando l’energia è più necessaria. Una pianta richiederà la maggior parte dei carboidrati intorno alla quarta settimana della sua fase di fioritura, quando è più concentrata sulla produzione di cime. Piante di cannabis ben nutrite con riserve zuccherine vaste, svilupperanno cime spesse, potenti e resinose. Massimizzare la produzione di zucchero e le riserve conseguenti è essenziale per massimizzare la produzione di terpeni e resina.

Pertanto, lo zucchero è uno degli agenti primari nella chimica interna delle piante, e questo inevitabilmente solleva una domanda: dovremmo solo cercare di influenzare la produzione naturale di zucchero o forse iniziare a nutrire le piante di cannabis con i fertilizzanti a base di zuccheri?

Una pianta come la cannabis è perfettamente in grado di produrre tutto lo zucchero di cui ha bisogno. Almeno fintanto che è sana.

Defogliando la cannabis, puoi reindirizzare lo zucchero verso le cime invece che sulle foglie più vecchie. I coltivatori defogliano con successo le genetiche fotoperiodiche ormai da decenni. Meno se si tratta di autofiorenti che potrebbero reagire male ad uno stress del genere.

È particolarmente importante non rimuovere o danneggiare le foglie più alte del ventaglio di una pianta. Poiché queste foglie sono maggiormente esposte alla luce solare, producono inevitabilmente la maggior parte delle risorse zuccherine della pianta. La pratica di cutting dovrebbe essere limitata al fogliame di livello inferiore. Poiché queste aree non ricevono molta esposizione alla luce, non producono molta energia e di conseguenza non contribuiscono molto allo sviluppo delle cime di cannabis.

ZUCCHERO COME STRUTTURA

Gli zuccheri contribuiscono anche alla struttura cellulare delle piante. Nel caso della cannabis, gli zuccheri contribuiscono per l’80% alla struttura della pianta. Questi tipi di carboidrati zuccherini sono noti come “carboidrati strutturali”. Funzionano come elementi costitutivi vitali, aiutando a sviluppare le pareti cellulari in tutta la pianta.

L’IMPORTANZA DELLA DISTRIBUZIONE DELLO ZUCCHERO

Oltre alla produzione di zucchero, le piante di cannabis devono anche distribuirlo efficacemente. Prima di immagazzinare le riserve di zucchero, esse trasportano i carboidrati nei luoghi in cui saranno necessari in futuro.

Il metodo di distribuzione che le piante di cannabis usano per mobilizzare i carboidrati è chiamato “forza di caduta”. Gli zuccheri scorrono verso il basso in tutta la pianta e nei suoi organi, quasi come se stessero affondando.

Alcune parti della pianta sono più esigenti ed esercitano un’attrazione molto più forte sulle risorse di carboidrati. Pertanto, gli zuccheri non scorrono o affondano sempre alla stessa velocità in tutta la pianta. Gli esperti ritengono che i siti principali delle gemme di una pianta possano avere una forza di attrazione/riduzione quasi tre volte superiore a quella delle foglie più giovani.

C’è pochissimo spreco quando si tratta della distribuzione degli zuccheri. Le foglie mature e le cime principali richiederanno e acquisiranno sempre la maggior quantità di risorse zuccherine. Questo perché le piante di cannabis femmina daranno sempre la priorità alla produzione di cime rispetto alle foglie. Questo è direttamente collegato a quanto abbiamo detto nei precedenti numeri, ovvero che la cannabis ha come scopo principale la riproduzione; pertanto, impegnerà gran parte degli zuccheri presenti nella linfa al fine di produrre resina per poter catturare dell’eventuale polline nell’aria.

È un dato di fatto che le piante trasportano parte del glucosio che producono nella zona radicale e poi lo rilasciano nel terreno. È una manna dal cielo per i batteri benefici e altri piccoli microrganismi che vivono nella rizosfera, essi iniziano a nutrirsi di questo glucosio, si moltiplicano e lavorano per scindere nutrienti organici complessi e renderli disponibili alla pianta. Uno studio ha scoperto che le radici possono effettivamente assorbire parte di quel glucosio dal terreno per renderlo disponibile a loro volta nella pianta. Questa è una buona notizia perché significa che probabilmente anche le radici possono assorbire zucchero extra. Ok, ma quali tipi di zuccheri?

MONOSACCARIDI VS POLISACCARIDI

Il glucosio è uno zucchero semplice, noto anche come monosaccaride. E coloro che si oppongono all’idea di dare zucchero alle piante di cannabis sottolineano il fatto che noi, persone, consumiamo principalmente polisaccaridi. O, per essere più precisi, saccarosio. Il saccarosio è ciò di cui è composto lo zucchero da tavola. È una sostanza chimica molto più complessa e semplicemente non sappiamo con certezza se la cannabis può elaborarla. O fino a che punto. Quindi, tutte le forme di zucchero da tavola, sia esso zucchero di canna, zucchero a velo o qualsiasi altro tipo, non sono la stessa cosa del glucosio e dovresti trattarle con cautela. Ma che dire di altri prodotti dolci che contengono monosaccaridi?

MELASSA

Se hai esperienza nella coltivazione della cannabis, probabilmente hai usato la melassa o almeno ne hai sentito parlare. Ci sono molti prodotti sul mercato contenenti melassa. Si tratta di un sottoprodotto della lavorazione dello zucchero di canna, contenente un mix di mono e polisaccaridi.

Cosa fa la melassa per le piante di cannabis? Aiuta la coltivazione introducendo elementi benefici nel terreno per nutrire le colture dei microbi del suolo. La sua composizione chimica comprende:



carboidrati : nutre i rizobatteri per aiutare le piante ad attingere acqua e sostanze nutritive;

potassio : supporta la fotosintesi e la produzione di gemme durante la fioritura;

calcio : contribuisce alla crescita dei tessuti vegetali e all’integrità strutturale;

ferro : aiuta la fotosintesi e la sintesi del DNA;

selenio : sintetizza enzimi e antiossidanti per ridurre lo stress delle colture;

rame : aiuta le piante a creare energia e scindere ulteriori nutrienti;

magnesio : promuove la produzione della clorofilla.

IL CALCIO

Il calcio lavora per rafforzare i sistemi vascolari e gli steli delle piante, rendendo più efficiente il trasporto di acqua e sostanze nutritive. Con acqua e sostanze nutritive assorbite in modo più efficace e trasportate più liberamente, i livelli di zuccheri aumenteranno naturalmente nel tempo.

L’IMPORTANZA DELLA C02

Un modo per aumentare la produzione di zucchero delle tue piante di cannabis è aumentare la quantità di CO₂ nel loro ambiente di crescita. In combinazione con luce e acqua, l’anidride carbonica aggiunta aumenterà naturalmente le capacità di produzione di zucchero di una pianta. Sebbene questo metodo possa funzionare, può essere arduo e poco pratico. Per fortuna, ci sono modi più semplici per aumentare la produzione di zucchero di una pianta attraverso l’uso di prodotti che migliorano l’assorbimento dei nutrienti o aumentano la produzione di clorofilla.

Come abbiamo visto, le piante non assorbono tutti i tipi di zuccheri aggiunti, perché è solo la pianta stessa che può crearli attraverso una combinazione di processi metabolici interni.

Quello che possiamo fare, tuttavia, è stimolare e potenziare il metabolismo delle piante in modo che possano sintetizzare più zuccheri del normale, rendendole più forti, più resistenti a malattie e agenti patogeni e, a loro volta, offrire maggiore produzione, potenza e sapore. In poche parole, possiamo affermare che affinché la pianta abbia più zuccheri e le conseguenti rese più elevate, nonché un gusto superiore e un aroma migliorato, è necessario non solo nutrire il substrato di coltura ma anche alimentare i batteri e la vita microbica del substrato per favorire un migliore assorbimento dei nutrienti, rendendoli biodisponibili alla pianta. Basta poco per aumentare la resa di una singola pianta, è altresì necessario comprendere quanto più possibile come agevolarla, senza inficiare la sua natura.