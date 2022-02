Con questo articolo siamo lieti di presentarvi una delle nostre varietà preferite in Limited Collection: Zkit Kandy Dream Edition, il sapore di una caramella da sogno.

Genetica: Somango x Zkittlez

Specie: ibrido Indica dominante

CBD: <0,5%

THC: 18%

Ciclo di fioritura indoor: 55-60 giorni

Raccolto outdoor: settembre

Altezza media outdoor: 180 cm

Produzione: alta

Sapore: dolce e fruttato

La varietà Zkit Kandy Dream Edition è il risultato dell’incrocio di due varietà che si possono sicuramente considerare cult: Somango e Zkittlez. Quindi da un lato la Somango, una vera leggenda originariamente creata da Soma Seeds e discendente di Jack Herer, Super Skunk e Big Skunk Korean, garantisce fiori dolci dall’intenso sapore e dall’aroma di mango (da cui il nome); una meraviglia per socializzare e divertirsi. La Zkittlez, invece, che è una varietà tra le più influenti degli ultimi anni e discende dall’incrocio di Grapefruit, Grape Ape e Afgan Kush, assicura al nostro incrocio una pianta dal sapore molto dolce, come una caramella fruttata, produttiva e con effetti equilibrati, con una sfaccettatura prevalentemente indica.

Ringraziamo un nostro collaboratore per averci raccontato la sua esperienza con questa super varietà: «Ho coltivato la Zkit Kandy Dream Edition con substrato in fibra di cocco, vaso da 11 litri, fertilizzanti Vitalink a+b e lampada LED da 630w. In fase vegetativa ho innaffiato rispettando un pH di 5,8 e aumentando la Ec gradualmente da 0,3 a 1,2, realizzando solamente una leggera potatura nella zona inferiore fino al passaggio dalle 18 alle 12 ore di luce. Nella prima fase di fioritura ho innaffiato solo con acqua innalzando il pH a 6,0 e l’EC a 1,9 nella quinta settimana; dove ho aggiunto una piccola dose di PK che ho diminuito fino agli ultimi dieci giorni di vita della pianta, quando ho utilizzato solo una base acquosa con il pH corretto e nient’altro.

Fin dalla comparsa dei primi fiori, iniziava quell’aroma limpido e dolcissimo di frutta tropicale matura, e la pianta si presentava completamente ricolma di tricomi traboccanti di resina lucente come cristalli di zucchero. La coltivazione è stata onestamente, per la sua semplicità, perfetta, poiché è una pianta che chiunque può far crescere, non richiede cure particolari ed è molto resistente. Adatta a qualsiasi grower indipendentemente dall’esperienza di coltivazione che possa avere. La mia conclusione è che non riesco a trovare nessuna scusa per non coltivarla di nuovo!».

Per la stagione 2022 stiamo preparando delle fantastiche e saporite novità: nuove Edizioni Limitate e nuovi fantastici strain, tutti da collezionare.

