Dopo oltre dieci anni dalla sua fondazione nel 2012 in Francia, Yescapa oggi conta 850mila utenti provenienti da 98 Paesi e oltre 15mila veicoli disponibili per il noleggio in tutta Europa, soprattutto in Francia, Spagna, Regno Unito e Germania. Da quest’anno anche in Italia. Ciò che la rende estremamente interessante è l’idea alla base: mettere in contatto i proprietari di camper, van e furgoni camperizzati con i viaggiatori interessati ad un noleggio più o meno lungo, agendo come intermediario.

Il funzionamento di Yescapa è semplice: i proprietari dei veicoli possono inserire gratuitamente il loro annuncio sulla piattaforma, impostando le proprie tariffe. I viaggiatori possono quindi scegliere tra una vasta gamma di veicoli, dai grandi camper familiari dotati di ogni comfort ai minicamper e ai furgoncini Volkswagen. Il giorno della partenza, proprietario e viaggiatore si incontrano per la consegna delle chiavi, l’ispezione del veicolo e la firma del contratto. A questo punto, il proprietario riceve il pagamento e il viaggiatore può godersi il suo road trip in totale serenità. Yescapa si occupa di verificare i documenti degli utenti e offrire un’assicurazione multi-rischi per l’intero periodo di noleggio, nonché un servizio di assistenza stradale.

Così facendo, il camper sharing consente a chi desidera provare un viaggio on the road o l’esperienza della van life in totale libertà di farlo a prezzi accessibili. Dall’altro lato, consente ai proprietari di camper di ammortizzare i costi di manutenzione del veicolo in modo sicuro e semplice.

In Italia, il turismo in libertà e le vacanze in camper sono sempre più popolari – sono circa 8 milioni i viaggiatori italiani e stranieri che percorrono le strade della Penisola ogni anno. Yescapa è uno strumento molto interessante, soprattutto per coloro che sono all’inizio delle loro esperienze on the road. Un tipo di vacanza a impatto ridotto, su misura e rivolto a tutti. Infatti perlopiù si tratta di veicoli facili da guidare e parcheggiare, basta la patente B per guidarli.

Fondamentale è adottare una modalità minimalista. «Se non lo usi, perdilo» è una frase popolare tra i proprietari di van, e quando la vostra camera da letto, il bagno, la cucina e la zona giorno stanno in uno spazio di 4×2 metri, ha senso adottare uno stile di vita di questo tipo. Un guardaroba organizzato, una regolare pulizia e materiali a doppio uso sono tutti ottimi modi per godersi questa esperienza.

Il segreto per un road trip perfetto è di porsi le buone domande prima di noleggiare un camper, un van o un furgone camperizzato, le stesse domande che sono ancora più importanti nel momento di un acquisto. A questo tema abbiamo già dedicato un articolo in passato, “Van Life: il dilemma del furgoncino” attualmente disponibile su dolcevitaonline.it che all’evenienza consigliamo di rileggere. A grandissime linee, è possibile regolarsi così:

Van: con il suo aspetto simpatico e le dimensioni ridotte, il van ti porta ovunque tu voglia. Che sia un Westfalia o un mitico pulmino Vokswagen è sempre un passe-partout.

Furgonato : perfetto in coppia o per brevi viaggi in famiglia, il furgone camperizzato fa sempre rima con praticità. Maneggevole e poco ingombrante, è un piacere da guidare.

Semintegrale : il più compatto dei veicoli con tutti gli accessori necessari. Piccolo jolly: la sua forma aerodinamica. Consuma meno, inquina meno.

Mansardato : il massimo confort per i grandi equipaggi. Il camper mansardato offre una grande autonomia durante il viaggio ed è la soluzione più adatta a chi ha con sè dei bambini.

Motorhome : il motorhome è fatto per chi desidera soprattutto il comfort. Con la sua ampia cabina, la sua lunghezza e il suo stile originale, ti fa sentire come a casa.

Stando ai dati raccolti da Yescapa in Italia l’età media dei viaggiatori è di 36 anni, col 52% nella fascia 25-35. Più che i camper, sembra che tutti vogliano i van, ma qualunque sia la scelta, questi mezzi garantiscono la libertà e la possibilità di vivere più a contatto con la natura, dormendo ogni sera sotto un cielo diverso, vedendo posti sempre nuovi, conoscendo ogni giorno nuove persone.