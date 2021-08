Weedzard, il mago della cannabis light sempre a tua disposizione

«Da subito ci è sembrata un’ottima opportunità di business così siamo entrati nel settore e abbiamo iniziato a distribuire i nostri prodotti. – ci spiega uno dei soci Andrea Giametta – Siamo 3 soci, e ognuno di noi si occupa di una cosa differente, questa è la nostra forza. Sin da subito ci siamo dedicati a una struttura che non fosse legata agli agenti ma all’online e abbiamo iniziato la distribuzione con il nostro marchio. Inizialmente nei growshop e in seguito anche nei tabacchini e in alcune farmacie di tutta Italia».

Oltre al business il team di Weedzard cerca di sensibilizzare il pubblico finale ma soprattutto l’opinione pubblica tenendo presente che questi prodotti vengono venduti e utilizzati legalmente in molti paesi del mondo e quindi dovrebbero essere regolamentati anche in Italia. Senza considerare che, come ribadito innumerevoli volte, una regolamentazione abbasserebbe il tasso di criminalità legato allo spaccio di questa sostanza e aggiungerebbe un’entrata fiscale molto importante per lo stato. «Quello che noi chiediamo sia come imprenditori sia in quanto membri dell’’associazione #lacanapaciunisce, visto che paghiamo le tasse in Italia, è la regolamentazione del settore come hanno fatto già molti altri paesi». specifica Andrea.

Qual è la vostra mission?

La nostra mission è quella di svilupparci sia in maniera verticale tramite l’apertura di un’azienda agricola che in maniera orizzontale, continuando a distribuire in tutta Italia e anche all’estero, abbiamo infatti creato una piattaforma online per l’estero ed è il nostro obiettivo principale.

Quindi inizierete a produrre anche le infiorescenze oltre a commercializzarle?

Esattamente. Ad oggi abbiamo dei contratti di ritiro con delle realtà che le producono, e proprio in questo periodo stiamo definendo tutti i dettagli tecnici per il nostro primo impianto di produzione indoor. Nel giro di circa 6 mesi saremo operativi nel centro Italia. Inoltre entro un paio di mesi usciremo con una linea cosmetica di prodotti al CBD, bio e naturale, senza coloranti chimici che si troveranno soprattutto nelle profumerie e nelle farmacie.

Avete un programma di affiliazione a cui chiunque può partecipare, di cosa si tratta precisamente?

Con questo programma di affiliazione diamo la possibilità ai nostri utenti di guadagnare, in pratica le persone si iscrivono al programma e ricevono un link d’acquisto e un codice sconto, legato appunto alla loro persona, che possono passare ad altri utenti così da acquistare i nostri prodotti. È una sorta di cashback, per cui per ogni persona che compra tramite il link personalizzato l’affiliato riceve il 10% rispetto a quello che la persona ha comprato. Questo metodo è pensato proprio per dare la possibilità agli interessati a questo tipo di prodotto di guadagnarci anche qualcosa. È una versione del marketing un po’ aggiornata non ancora molto conosciuta.

Quali sono le varietà più acquistate dai vostri clienti?

I nostri prodotti di punta sono: Destiny, Amnesia e i moonrock. Ma siamo sempre alla ricerca di nuove genetiche che abbiano sempre più particolarità, sia nel gusto che nell’olfatto.