Felix e Fabian, fumatori appassionati ormai da decenni, erano stufi dei soliti filtri, classici in cartoncino o a carboni attivi che siano. Fin troppi erano i compromessi che qualsiasi prodotto esistente li costringeva ad accettare: filtrazione scarsa e quindi rischi di salute, filtrazione forte ma gusto diverso, strano – per non dimenticare i materiali spesso utilizzati da altri produttori, che vanno a discapito dell’ambiente e quindi del nostro proprio futuro.

Avevano voglia di rendere realtà un filtro nuovo, pensato da zero. Un filtro pratico, di facile utilizzo. Flessibile, che si potesse utilizzare in ogni circostanza, portandolo con sé ovunque. Un filtro che non si arrendesse a diverse circostanze climatiche – insomma: «Col caldo o col freddo, in giornate estive, solari ma anche piovose o magari nel bel mezzo di una bella nevicata, di giorno e di notte», spiega Felix.

Ben presto i due fondatori erano circondati da un gruppo di amici affiatati e determinati a voler far gioire questo progresso. Assieme a Felix e Fabian, Tiz, Jenny, Cosimo e Papa Dom Weedle erano convinti di avviare una piccola rivoluzione di impatto quotidiano per molti che, come loro, amano fumare. «Volevamo fumare bene, anzi: meglio di quanto avessimo mai potuto fumare fino ad ora!», afferma Fabian. «Senza appesantire l’ambiente, e senza rischiare la propria salute oltre il necessario… il divertimento non deve fermarsi nel momento nel quale finisci di fumare», chiude Tiz: «Good vibes only!».

E visto che, per i giovani di Merano, fumare bene non vuol dire solo sentire il sapore puro e inalterato della loro passione, ma anche badare alla propria salute, al nostro pianeta e la sua natura, le sfide da vincere tra sostenibilità ecologica, materiali naturali, ma anche componenti e formati perfettamente adatti erano numerose.

Dopo mesi di sviluppo – prima teorico, a tavolino, poi con prove tecniche concrete, in produzione – erano arrivati al traguardo: il momento della nascita dei Weedlez era finalmente arrivato!

Una composizione unica: dalla ceramica naturale al lato interno del filtro, separato da un cartoncino riciclato al 100%, che avvolge carboni attivi di cocco di altissima qualità, e infine la cellulosa vegetale che filtra qualsiasi impurità – lasciando passare solo pura qualità!

«Abbiamo selezionato la ceramica naturale, ruvida al punto giusto, trovato la giusta misura per i fori – non troppo grandi, per evitare le impurità di micro-polveri, non troppo piccoli per garantire un flusso confortevole ed accattivante», afferma Cosimo e Papa Dom Weedle aggiunge: «Il carbone attivo di cocco utilizzato è di una qualità assolutamente priva di sapore e con una capacità filtrante elevatissima. La cellulosa vegetale è naturale al 100% e quindi non lascia nessun tipo di residuo artificiale in natura».

«La nostra prima missione ora è compiuta. I nostri filtri Weedlez sono liberamente disponibili in tutti i migliori growshop in Italia», dice Felix. «Continuiamo a sviluppare il prodotto stesso, ma anche ad aggiungere accessori e prodotti di merchandise come t-shirt, grinder e altro – sempre rimanendo fedeli ai principi di qualità dei Weedlez stessi», commenta Jenny.

Good vibes only! Senti la differenza, con i filtri a carboni attivi premium Weedlez.

www.weedlez-filter.it