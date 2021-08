Wanderlust, nati per viaggiare – Filippo Buscaroli

Di libri che raccontano l’esperienza di chi un giorno ha messo lo zaino in spalla e ha deciso di mollare tutto e tutti per cambiare vita ne sono usciti diversi negli ultimi anni, così tanti da poter parlare di un vero e proprio filone. Tra gli ultimi “Wanderlust, nati per viaggiare” racconta di un ventiseienne, l’autore Filippo Buscaroli, che punta l’Australia e la gira in lungo e in largo prima di capire che il mondo d’ora in avanti sarebbe stato la sua nuova casa.

Questo libro si pone come guida per chi vorrebbe fare altrettanto: una serie di consigli su come muovere i primi passi dal momento in cui ci si rende conto di essere affetti da wanderlust, il termine tedesco che indica il desiderio di viaggiare e che, wikipedia dixit, «Può riflettere un’intensa voglia di autosviluppo personale attraverso la scoperta dell’ignoto, affrontando sfide impreviste e conoscendo culture e stili di vita sconosciuti».

Spesso senza bisogno di andare neanche troppo lontano: lo scorso giugno su Instagram l’autore ha postato immagini delle «meravigliose sfumature» delle spiagge della Calabria. Ovunque siate diretti, che la meraviglia vi accompagni!