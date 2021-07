Vuoi far parte di un equipaggio per documentare lo stato del Pianeta?

7milamiglialontano è un’associazione culturale bresciana che da oltre 10 anni realizza viaggi di documentazione con obiettivi solidali. Presieduta dal fotografo Giuliano Radici e animata da volontari e professionisti dell’immagine e della comunicazione, dal 2009 ad oggi ha percorso centinaia di migliaia di kilometri e raccolto oltre 300.000 euro che ha devoluto ai diversi partner, onlus e associazioni, e ai loro progetti dedicati all’istruzione e alla salvaguardia dell’ambiente in tutto il mondo. A marzo 2019 ha preso il via 7MML_5.O “H2oPLANET”, l’ultimo e più ambizioso progetto di 7MML, che si compone di 7 distinti e avventurosi viaggi con altrettanti obiettivi solidali. Fotografi, videomaker, cronisti, scrittori, biologi, professionisti e appassionati, percorreranno la maggior parte possibile delle coste del pianeta, completando un’esperienza che vuole anche essere un modo creativo di raccontare il mondo. L’obiettivo è “ridisegnare” con immagini, parole e suoni i perimetri di Europa, Africa, America del Nord e del Sud, Oceania, Asia e Russia per sensibilizzare sui problemi che affliggono le acque, producendo un importante contributo sia in termini di contenuti che di immagine. A esser messo in luce non sarà solo il brutto, si cercherà di dar voce infatti a tutte quelle situazioni positive e di grande bellezza che si incontreranno, altrettanto inevitabilmente, lungo il cammino.

Completato 5.1 Europa nel 2019, il 2020 avrebbe dovuto essere l’anno dell’Africa, ma l’esplosione dell’emergenza sanitaria mondiale ha costretto a una riprogrammazione degli itinerari. Compatibilmente con l’evolversi della situazione il viaggio è previsto per l’estate 2021. Ogni viaggio sarà costituito di più itinerari che saranno affrontati con vari mezzi di trasporto (4×4, mountain bike, barca, piedi e motocicletta). Per proporsi come volontario e far parte dell’equipaggio, basta compilare il form dedicato su www.7milamiglialontano.com.

Ad H2oPLANET è associato un progetto editoriale che prevede la pubblicazione di una rivista, di un libro fine art e di un docufilm al termine di ogni anno di viaggio, per la divulgazione di un messaggio ecologico e di tutela dell’ambiente al fine di contribuire a modificare i nostri stili di vita e di consumo.