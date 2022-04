Vivere senza bollette di Alessandro Ronca

Chissà in quanti hanno fantasticato di avere una casa autonoma, energeticamente indipendente e libera dalle bollette. Questo manuale indica, con suggerimenti tecnici ma con un linguaggio semplice ed efficace, il percorso pratico per raggiunger l’obiettivo. Così, rendendosi conto di quanto questo sia alla portata di (quasi) tutti, si ha la conferma che siamo un paese che potrebbe diventare autosufficiente in breve tempo, ma che è ancora ostaggio di potenti multinazionali che tanto parlano di ambiente ma fanno solo greenwashing.

L’autore è fondatore e direttore scientifico del Parco dell’Energia Rinnovabile (PeR), struttura all’avanguardia sulle colline umbre e fra le sue tante invenzioni annovera la rinnovata applicazione dei collettori solari ad aria calda, in Italia pressoché sconosciuti; gli orti autoirriganti che riducono drasticamente i consumi di acqua; la casa modulare con il suo zaino energetico; la moto elettrica alimentata dal fotovoltaico e così via. In questo libro edito da Terra Nuova edizioni spiega per filo e per segno come è possibile ridurre i consumi dell’ambiente a noi più prossimo, la casa, e contemporaneamente salvare il pianeta.