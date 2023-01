Una vittoria tanto attesa

Nel mondo delle notizie positive sulla cannabis, tra assoluzioni per autocoltivazioni e simili, giunge la prima tanto attesa notizia della vittoria della Farmacia Ternelli nel ricorso contro la sanzione per propaganda pubblicitaria indiretta alla cannabis.

Partiamo dall’inizio di questa storia.

Siamo nel 2017, la cannabis medica è legale da 4 anni; la Farmacia Ternelli è stata una delle prime farmacie italiane ad allestire farmaci magistrali con la cannabis terapeutica, sin da febbraio 2013 ed è pian piano diventata una delle più note in molte parti d’Italia, motivo per cui molti pazienti si recavano in Emilia Romagna con ricette mediche a pagamento per poterla acquistare. Contemporaneamente a questo scenario, le Regioni che la forniscono a carico del Sistema sanitario Regionale (SSR) sono pochissime; tra queste c’è anche la Regione Emilia Romagna che ne ha avviato la rimborsabilità a partire da ottobre 2016 con delibera 1333/2016.

Inizialmente, in tale delibera è previsto che solo le varietà di cannabis Italiana FM1 e FM2 (quelle prodotte dal Farmaceutico Militare di Firenze) siano rimborsabili e che quindi tutte le altre varietà siano a pagamento. Inoltre, in quel periodo si assiste ad una delle prime carenze durante tutto l’anno di cannabis Bediol, varietà analoga all’FM2.

In considerazione di quanto avete appena letto, la Farmacia Ternelli richiede la fornitura di 500g (mezzo chilo) di cannabis FM2 allo Stabilimento Militare di Firenze.

Il ministero della Salute, Ufficio Centrale Stupefacenti, nel leggere i report degli ordini non crede ai suoi occhi: invia una segnalazione ai NAS di 7 provincie dove sono situate 7 farmacie che hanno fatto un ordine simile (chi 400g, chi 600g) scrivendo che «sono state segnalate ingenti richieste di acquisto da parte di alcune farmacie [omiss..]». In tale segnalazione, il Ministero racconta di come questa ingente, inconcepibile, abnorme, pazzesca quantità sia giustificabile solo e solamente con la pubblicità alla cannabis che il Ministero vede nelle informazioni sui siti web delle farmacie o su portali come Cercagalenico.it che permettono ai pazienti di sapere quali farmacie preparano cannabis medica. Non sia mai!

Quindi i NAS vanno, verbalizzano e inviano a ciascuna delle 7 farmacie una sanzione di 8.600 euro per propaganda pubblicitaria indiretta, vale a dire: ok farmacia, non stai pubblicizzando la cannabis, ma il fatto che ne parli, che dai informazioni, appari su elenchi di farmacie che preparano ecc… rappresenta indirettamente una pubblicità.

Nei mesi seguenti a nulla vale il tentativo di far ragionare: esistono da anni servizi analoghi online per farmaci industriali stupefacenti anche più “pesanti” (es. morfina iniettabile, ketamina) che permettono di sapere quali farmacie ne dispongono. C’è carenza e come fanno i pazienti a sapere in quale farmacia (circa 400 su 19mila) andare a trovarla?

Niente.

IL RICORSO DELLA FARMACIA CONTRO LA MULTA



La Farmacia Ternelli decide quindi di ricorrere, chiedendo in primis al Prefetto competente di annullare la sanzione. E passano 5 anni, anzi 4 anni, 11 mesi e 2 settimana senza che si sappia nulla. A giugno 2022 arriva l’ingiunzione del pagamento della multa che la Farmacia Ternelli decide di impugnare davanti al Giudice di Pace.

Il quale sospende immediatamente la sanzione e fissa la data per l’udienza a settembre 2022.

E a settembre 2022 arriva la sentenza: sanzione annullata e pagamento delle spese processuali alla Prefettura.

Al momento in cui l’articolo è scritto ancora non sappiamo le motivazioni della sentenza, potrebbe essere nel merito o per una carenza formale. In ogni caso, l’aspetto importante è aver battuto il punto con la consapevolezza che non c’è alcuna pubblicità se una Farmacia fornisce informazione sanitaria sulla cannabis o appare in elenchi (magari realizzati autonomamente da pazienti) per far sapere che “lì si fa la cannabis medica”.

La sentenza crea un precedente? No, sia perché di un Giudice di Pace sia perché in Italia non esiste un common law dove le sentenze creano legge. Ma è un precedente. Importante. E di questi tempi ce n’è tanto bisogno.

Nota in chiusura: 8.600 euro. Quanto ha speso la Farmacia Ternelli alla fine del ricorso? Oltre 11mila euro. Ma cosa importa! Vuoi mettere la soddisfazione?