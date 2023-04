Viaggiare gratis per il mondo è possibile

Il sogno di molti è vivere viaggiando, sia per una stagione sia come stile di vita vero e proprio. Tuttavia non è una scelta per tutte le tasche. Esistono però delle soluzioni che possono alleggerire sensibilmente il costo di un viaggio e rendere possibile quel sogno. Mentre per il budget relativo ai trasporti, siano essi voli, treni, navi o automezzi c’è poco da fare se non tenere gli occhi aperti per spuntare le tariffe più economiche, per l’alloggio, che nelle spese di viaggio fa la parte maggiore, internet è di grandissimo aiuto. Oggigiorno l’alloggio, se si è aperti e disponibili, è possibile averlo gratis.

1. Scambio di casa

Home Exchange è la piattaforma più famosa a livello internazionale per lo scambio di casa ma non è la sola. Date uno sguardo a Home for Home, Homelink o Love Home Swap per credere. Alla base, ovviamente, c’è la disponibilità di una propria abitazione – qualora invece sia in essere un affitto, allora ci sarebbe bisogno dell’autorizzazione del proprietario. Tra le buone abitudini per trovarsi subito bene in questo genere di esperienza ci sono il non essere vaghi circa le spese correnti di casa, essere chiari sulle dimensioni della casa, sulla presenza o meno di animali, visto che chi arriva potrebbe soffrire di allergie, e non tenere sulle spine più persone allo stesso tempo, ma decidere in fretta con chi si vuole scambiare la propria casa. Infine, lasciare che l’ospite giunga in un alloggio pulito e ordinato, non è solo una questione di civiltà ma farà anche guadagnare delle recensioni positive che porteranno ad altri scambi futuri.

2. Volontariato

Il volontariato è una delle opzioni molto gettonate dai viaggiatori. I programmi più apprezzati sono quelli che prevedono poche ore a settimana di lavoro negli ostelli o in fattorie in cambio di alloggio. Uno dei siti più conosciuti per questo tipo di esperienza è Workaway.

3. Find a crew

È uno dei modi più originali di viaggiare e copre non solo l’alloggio, ma anche il trasporto. Find a crew è una piattaforma che mette in contatto l’equipaggio di una nave con i viaggiatori, che godono degli spostamenti gratuitamente per tutta la durata o parte del viaggio, in cambio del loro aiuto nelle attività della nave. Il sistema è operativo in 135 paesi ed è completamente gratuito. Molte delle attività richieste non richiedono alcuna esperienza specifica.

4. Couchsurfing

La famosa piattaforma Couchsurfing consente a coloro che hanno un letto o una camera libera di metterla a disposizione dei viaggiatori provenienti da tutto il mondo gratuitamente. Così, l’ospite può soggiornare gratuitamente e vivere un’esperienza di immersione culturale, mentre l’host incontra persone provenienti da luoghi diversi. Tuttavia, il sito richiede un pagamento di due euro al mese per registrarsi. Si deve inoltre tener conto dell’elevata domanda da parte dei viaggiatori, che non equivale all’offerta di alloggi, molto più esigua. Anche se inizialmente è difficile trovare un host nella destinazione desiderata, non è un compito impossibile.

5. Nightswapping

Può ricordare il couchsurfing ma funziona in modo un po’ diverso. Si tratta di uno scambio di “notti” grazie al quale si possono guadagnare soggiorni in cambio di accoglienza presso la propria abitazione. Nel Nightswapping i pagamenti avvengono in numero di notti. L’ideale per viaggiare a costi stracciati.

6. Badare alle case

Questo tipo di soluzione è molto interessante per i viaggiatori intrepidi e senza budget. Su piattaforme come TrustedHousessitters, i proprietari mettono a disposizione le proprie case chiedendo in cambio agli ospiti di prendersi cura dei loro animali domestici (di tutti i tipi) per tutto il tempo in cui sono via. Questa attività è nota con il nome di Pet Sitting. A volte la richiesta riguarda la cura del giardino o alcune attività domestiche, dalla pulizia di base alla manutenzione. In questo modo i viaggiatori hanno la possibilità di soggiornare all’estero senza pagare l’affitto, ma senza ricevere alcun compenso.