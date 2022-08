È un mondo sotto sopra.

Nel quale i nuovi filantropi sono persone che hanno passato la vita ad accumulare soldi e potere, ma che ora improvvisamente si sono trasformati in benefattori dell’umanità. O in cui chi ha raccolto i dati personali di miliardi di utenti per poi rivenderli a società private è diventato ricco sfondato e popolare, nonché osannato come modello per le nuove generazioni. E contemporaneamente, dove un uomo impavido, probabilmente il più importante giornalista del ventunesimo secolo, per aver svelato al mondo le malefatte dei governi occidentali (senza guadagnarci un singolo euro), viene perseguitato, arrestato e di fatto (quasi) condannato a morte. Siamo alla follia totale!

Il 3 luglio scorso Julian Assange ha compiuto 51 anni, 10 dei quali privato della sua libertà. Ora si trova nelle prigioni inglesi e rischia l’estradizione negli Stati Uniti d’America, dove ad attenderlo c’è come minimo un ergastolo. Lui ha già fatto sapere che in tal caso non ha intenzione di arrivarci vivo.