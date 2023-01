Vado a vivere in Thailandia

L’Italia e la Thailandia sono separate fisicamente da oltre 11mila chilometri e svariate ore di volo; culturalmente da mentalità molto diverse. Tutto questo, però, non è sufficiente a renderle incompatibili. Anzi.

Io qui ho cambiato tanti aspetti della mia vita, ma non solo perché tutti i giorni mangio i cocchi del mio giardino, posso fare un bagno nel mare cristallino o andare a trovare Lotus, la mia migliore amica elefante.

Il cambiamento che induce la Thailandia ha a che fare con livelli molto più profondi del nostro modo di essere, non solo con la concretezza della vita quotidiana. È l’energia che trasmette questa terra e i valori di questo popolo che si traducono nei loro comportamenti quotidiani.

È una meta ambita per i suoi paesaggi e per il suo popolo, ma in parte anche perché il costo della vita qui è inferiore a quello della maggior parte dei Paesi occidentali. Dall’affitto al trasporto quotidiano, passando per l’intrattenimento e le spese mediche, in Thailandia la spesa media è minore rispetto a quella di qualsiasi città occidentale, che sia Roma, Milano, Londra o Parigi.

Ho molti amici italiani che si sono trasferiti qui, e sono perfettamente integrati: c’è chi ha fatto questa scelta per lavoro, chi per amore e chi semplicemente per passione.

Ma come si fa a trasferirsi in Thailandia?

Vorrei rispondere: con spirito di adattamento, tanta voglia di cambiare e una predisposizione alla spiritualità, al rispetto e alla gentilezza. Ma al di là del bagaglio emotivo, so benissimo che le persone vogliono conoscere gli aspetti pratici: dove? Come? E, soprattutto, perché in una città piuttosto che in un’altra?

Dopotutto si tratta di una terra vastissima, che si estende per oltre 513 chilometri quadrati di superficie, praticamente il doppio dell’Italia, e conta quasi 70 milioni di abitanti, quindi meglio restringere il campo.

BANGKOK

È la capitale, un’enorme metropoli dove moderni grattacieli e centri commerciali si trovano a fianco di mercatini tradizionali, palafitte traballanti sul Chao Phraya e templi antichi. Quello di Bangkok è un contrasto affascinante, e proprio per questo è una città che offre tutto quello che si può desiderare, dai ristoranti gourmet con tre stelle Michelin ai locali tipici, dai negozi di abbigliamento occidentali alle boutique thailandesi, dal bar di quartiere al lounge bar con discoteca sulla terrazza di un grattacielo dalla vista mozzafiato.

Per tanti stranieri che desiderano un posto dove vivere in Thailandia, Bangkok diventa una calamita, specie per gli occidentali che cercano un compromesso tra il vivere in un Paese asiatico, con uno stile e un costo della vita minore, ma pur sempre in un contesto urbano e super moderno.

PHUKET

Primo di tutto, perché è dotata di un aeroporto internazionale molto ben collegato con tutto il mondo, che permette di raggiungerla, anche dall’Italia, senza necessariamente dover fare scalo a Bangkok. Secondo, per la bellezza del suo territorio: qui la natura è strepitosa e ci sono chilometri e chilometri di spiagge bianche che si tuffano in un mare cristallino e caldo tutto l’anno. L’inquinamento, tranne il traffico nell’ora di punta a Phuket Town, praticamente non esiste perché nei paraggi non ci sono né industrie, né fabbriche, ma l’assenza di attività non significa mancanza di servizi o beni di prima necessità.

Qui ci sono foreste vergini e luoghi in cui la vita scorre come cento anni fa, perché gli autoctoni hanno ancora quel sorriso e quella gentilezza dimenticate, ma allo stesso tempo si può trovare di tutto, dal corso di golf ai pezzi di ricambio per l’ultimo modello di estrattore a freddo per fare i succhi, oltre che un parrucchiere e una palestra!

Molte persone in pensione, che hanno già viaggiato e lavorato in tutto il mondo, e vogliono godersi la natura, lontano dalla vita metropolitana, scelgono Puket, ma anche – e questo è vero soprattutto dopo la pandemia – tanti nomadi digitali e persone che possono tranquillamente lavorare online a distanza.

CHIANG MAI

Un altro posto dove molti nomadi digitali hanno deciso di trasferirsi negli ultimi anni è Chiang Mai, una città tra le montagne della Thailandia settentrionale, che ha un clima più fresco di Phuket. Se siete amanti dei monti e meno del mare (a Chiang Mai è del tutto assente!) questo è sicuramente il posto più adatto a voi.

Un tempo era una tranquilla cittadina religiosa, ma oggi è abbastanza grande e sviluppata per offrire diversi servizi e opportunità, con la bellezza della natura montuosa a pochi chilometri. La vita a Chiang Mai è più rilassata e lenta che a Bangkok, e grazie alla sua posizione permette un facile accesso a numerose avventure all’aria aperta, come l’escursionismo su quella che è la montagna più alta della Thailandia (il Doi Inthanon, 2.565 metri), il rafting per i torrenti o l’arrampicata su roccia.

Dal momento che è una meta molto apprezzata dai nomadi digitali, oggi si è affollata di caffè e spazi per il co-working, perfetti per gli espatriati che lavorano online.

A livello di collegamenti, invece, è una città ben connessa internamente, ma meno a livello internazionale, e infatti per arrivare a Chiang Mai bisogna quasi sempre fare scalo a Bangkok.

HUA HIN

Dopo Phuket, Hua Hin è il secondo paradiso thailandese sul mare più amato dagli stranieri. Situata a circa tre ore di auto da Bangkok, affacciata sul golfo del Siam, è stata una delle prime mete balneari, se non la prima, dei thai più abbienti degli anni Venti del secolo scorso. Per questo è ricca di resort e ville, e un’atmosfera molto positiva circonda le sue spiagge meravigliose, forse meno incontaminate di quelle di Phuket.

Oltre alle distese di sabbia, Hua Hin vanta anche una vasta gamma di sport acquatici, numerosi ospedali di livello internazionale, deliziose case per le vacanze, nonché negozi e ristoranti.

Molte persone considerano Hua Hin un’alternativa più mondana di Phuket, ma pur sempre calma e rilassante, in pieno stile thai. Per raggiungerla, l’aeroporto più vicino è quello di Bangkok.

UNA GUIDA SPECIALE

Un giorno un indovino mi disse: «Cambierai completamente vita». Mi trovavo in Thailandia. Lui mi guardava fisso negli occhi, in silenzio. «Tra qualche anno ti trasferirai qui, in un’isola del Sud, e vivrai in una grande casa tra il mare e la foresta. Tu e questa terra siete legati. Qui c’è il tuo destino».

Lucia Giovannini, speaker ispirazionale e autrice di bestseller, si è innamorata vent’anni fa di questa terra e della sua spiritualità, facendone la sua seconda casa dove vive e lavora per la maggior parte dell’anno. Nel volume Il cuore della Thailandia, edito da Sperling & Kupfer, e da cui è tratto il testo qui pubblicato, conduce il lettore alla scoperta dell’anima di un popolo e di un mondo che apre continui spiragli inaspettati sulla natura e sulla ricerca interiore. Insieme ai luoghi che ha più amato, alle usanze, alla cucina, alla gentilezza e al sorriso di questo Paese, l’autrice racconta anche le testimonianze delle persone che hanno deciso di lasciare l’Italia per trasferirsi qui, con le loro esperienze e i loro preziosi consigli. Un viaggio sentimentale che sa toccare corde profonde.