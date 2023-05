5 progetti e 35 milioni di dollari sono la cifra di quanto gli USA puntino sulla canapa industriale per aiutare la piccola e media impresa e l’ambiente, attraverso finanziamenti che investono sull’economia sostenibile.

Questi investimenti legati alla canapa si trovano all’interno di un più ampio programma di finanziamento che prevede un totale di 3,1 miliardi di dollari destinati all’agricoltura sostenibile, promosso dal Dipartimento dell’Agricoltura degli Stati Uniti D’America (USDA).

Il progetto finanzierà partenariati per sostenere la produzione e la commercializzazione di prodotti climaticamente sostenibili attraverso una serie di progetti pilota della durata da uno a cinque anni: tutti i progetti avranno però come unico denominatore l’unione tra canapa ed economia sostenibile.

CANAPA INDUSTRIALE PER FIBRA E CEREALI

Questa voce del programma, attraverso l’azienda Iconoclast Industries LLC, principale partner, si aggiudicherà ben 15 milioni di dollari. Il progetto mira a sviluppare un modulo di coltivazione della canapa da fibra per identificare le migliori pratiche di gestione intelligenti per il clima con enfasi sul sequestro del carbonio a lungo termine.

Lavorerà inoltre per pianificare e sviluppare una piattaforma open con dati per supportare l’obiettivo a lungo termine della partecipazione dei produttori di canapa industriale nei mercati del carbonio.

Questa voce del progetto prevede inoltre di formare tutti i produttori iscritti al programma all’uso di un’applicazione per consentire una facile condivisione dei documenti relativi alle operazioni agricole, fornendo così sia un nuovo set di competenze tecnologiche all’agricoltura, che report digitali semplificati.

Il progetto prevede di supportare il Dipartimento dell’Agricoltura e dei Consumatori della Virginia nella creazione di una designazione climaticamente sostenibile per la canapa industriale e nello sviluppo di una piattaforma digitale per la commercializzazione e la vendita di prodotti di canapa climaticamente sostenibili derivanti da attività finanziate.

In altre parole, come leggiamo dal documento allegato riguardo ai partenariati, questa voce del progetto prevede di creare un mercato pilota, finanziando la ricerca e lo sviluppo in diversi nuovi mercati specializzati per la canapa, nell’ottica della sostenibilità climatica.

CANAPA COME CARBURANTE CARBON-NEGATIVE

Questa parte del progetto si aggiudicherà 5 milioni di dollari in finanziamenti elargiti al principale partner, la Lincoln University, per aiutare a commercializzare la fibra di canapa anche per la produzione di biocombustibili, promuovendo al contempo il sequestro del diossido di carbonio nel suolo e la resilienza climatica.

Il progetto mira a fornire un’efficace valutazione e monetizzazione dei servizi ambientali, inclusa la rimozione dell’anidride carbonica attraverso l’implementazione di nuove genetiche per aumentare la sostenibilità della canapa negli Stati Uniti.

Il progetto prevede di sostenere i piccoli agricoltori, le minoranze e altri agricoltori svantaggiati pagando le tasse di licenza del produttore, gli incentivi e i costi delle sementi.

SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE E SOCIALE

Sono altri tre i settori coinvolti in atrettanti progetti legati al programma di investimenti di circa 5 milioni di dollari ciascuno sulla canapa industriale e l’economia sostenibile, due dei quali afferiscono alla mitigazione del cambiamento climatico ed uno alla produzione di bioplastiche.

Come apprendiamo da Canapa Industriale sarebbe la National Hemp Growers Cooperative, LLC (NHGC) a coinvolgere i partner del settore per creare mercati per la trasformazione della canapa industriale in diversi prodotti favorevoli al clima. L’NHGC naturalmente prevede di acquistare la canapa industriale dagli agricoltori della cooperativa per l’intera durata della sovvenzione.

Sono inoltre previsti sforzi speciali per identificare e reclutare produttori svantaggiati, come ad esempio produttori di minoranze etniche, donne, veterani e agricoltori di aree economicamente depresse, i quali riceverebbero assistenza finanziaria e tecnica per pratiche climaticamente favorevoli.

La sostenibilità sociale si coniugherebbe quindi con quella ambientale, oltre che con prodotti e pratiche non climalteranti, anche per mezzo della produzione di bioplastiche derivate dalle fibre di canapa, valutando i suoi benefici in termini di gas serra e promuovendo il valore di questa preziosa materia prima mentre ne promuove contemporaneamente lo sviluppo nel mercato.