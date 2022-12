L’incontro dei rappresentanti di tutti i 27 Stati membri dell’Unione Europea tenutosi a Praga, il cui tema principale è stato le politiche sulla cannabis, in particolare la depenalizzazione, destigmatizzazione e riduzione del danno, ha favorito un nuovo approccio alle droghe e le basi per una riforma continentale della cannabis.

Il Consiglio dell’Unione Europea, riunitosi all’inizio di questo mese, ha approvato un documento politico intitolato: “Conclusioni del Consiglio sui diritti umani basate sull’approccio verso le politiche sulle droghe”.

Promosso dalla Repubblica Ceca nel suo semestre di presidenza, il testo, oltre a riconoscere il diritto dei Paesi di depenalizzare il possesso personale e di tutelare la salute dei propri cittadini, vuole promuovere un approccio diverso alle politiche sulle droghe, mettendo in primo piano i diritti umani e fornendo sostegno ai Paesi membri impegnati nella legalizzazione della cannabis.

Come dichiarato da Jindřich Vobořil, il coordinatore nazionale ceco per la politica sulle droghe, “Siamo finalmente riusciti a concordare un documento con cui l’UE si impegna a cambiare la normativa a livello globale e incentrarla sulla salute delle persone”.

UNIONE EUROPEA: POLITICHE SULLE DROGHE ED ESIGENZE NAZIONALI

Per la prima volta nella storia dell’UE, vi è un documento che specifica la possibilità per gli Stati di “progettare e attuare politiche nazionali sulle droghe in base alle loro priorità e necessità”.

Kenzi Riboulet-Zemouli, ricercatore indipendente sulle politiche internazionali delle droghe, ha dichiarato: “È straordinario avere questo nuovo documento politico che rafforzerà le posizioni che si sono sviluppate negli ultimi anni e fornirà le basi necessarie per una riforma progressiva a medio e lungo termine”.

In passato l’UE aveva già definito queste posizioni, ma solo oralmente. Questa è la prima volta che vengono presentate in una disposizione politica ufficiale del Consiglio, il principale organo legislativo dell’Unione Europea composto dai rappresentanti dei governi di ciascuno Stato membro.

“Questo è il risultato dei negoziati tra tutti i 27 governi dell’UE e rappresenta un vero e proprio cambiamento in tutta Europa e segna l’alba di un approccio più illuminato alle droghe“, aggiunge Riboulet-Zemouli.

GERMANIA: NON CI SONO PIÙ SCUSE

In Germania, dove si progettava di boicottare la legalizzazione della cannabis ad uso ricreativo, questo documento è stato accolto con grande entusiasmo dai suoi sostenitori, come nuovo stimolo per muoversi più velocemente verso una proposta di legge che ne autorizzi il consumo adulto.

Klaus Holetschek, esponente di primo piano dell’opposizione e ministro della Salute della Baviera, prometteva battaglia alla legalizzazione della cannabis poiché violava i diritti dell’UE e che avrebbe fatto “tutto ciò che è in suo potere per impedire la legge”.

Ora, come sottolinea Kai-Friedrich Niermann, avvocato tedesco specializzato in cannabis, “da tempo l’UE chiede una nuova politica sulle droghe che tenga conto della protezione della salute e dei diritti umani – ​​La pubblicazione di questo documento, specialmente in questo momento, è sicuramente di grande aiuto per la Germania che, nella sua riforma, potrà fare riferimento proprio a questi principi”.