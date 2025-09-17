UNESCO e cannabis: la svolta culturale che cambia la prospettiva



Dal 29 settembre al 1° ottobre 2025 Barcellona ospiterà MONDIACULT, la conferenza mondiale dell’UNESCO sulle politiche culturali. Ministri, esperti e rappresentanti della società civile si confronteranno per definire il ruolo della cultura nell’agenda internazionale post 2030. L’obiettivo è chiaro: fare della cultura un pilastro autonomo delle strategie ONU per lo sviluppo sostenibile.

IL CENTENARIO DELLA PROIBIZIONE

Non è una data qualunque perché il 2025 segna anche i 100 anni dalla Convenzione dell’Oppio di Ginevra, il primo trattato che inserì la cannabis e la sua resina sotto controllo internazionale. Da allora, stigma e proibizionismo hanno oscurato millenni di storia e tradizioni legate alla pianta. Proprio per questo, diverse reti di attivisti e organizzazioni non governative stanno preparando contributi specifici per riportare la cannabis nel dibattito culturale.

La novità è che la conferenza di punta dell’UNESCO sulle politiche culturali includerà per la prima volta anche dei contributi dedicati alla pianta. La FAAT, associazione che da oltre 20 anni si batte per le riforme nelle politiche sugli stupefacenti, e che riunisce al suo interno la Cannabis Embassy – una piattaforma internazionale nata per coordinare ONG, attivisti e comunità – e il Forum Drugs Mediterranean, presenterà due documenti: un’analisi tecnica sui 100 anni di proibizionismo, e un rapporto di consultazione sul ruolo delle comunità della cannabis nella conservazione del patrimonio culturale immateriale.

CANNABIS: LA CULTURA COME ANTIDOTO ALLO STIGMA

Inserire la cannabis nel dibattito di una conferenza mondiale sulla cultura significa rovesciare la narrazione dominante. Non solo sostanza vietata o prodotto industriale, ma parte della diversità culturale dell’umanità. Un patrimonio che racconta identità, resilienza e creatività. Portare questi temi a Barcellona vuol dire aprire spazi di ricerca e tutela, e restituire dignità alle comunità che hanno custodito il legame con la pianta nonostante decenni di marginalizzazione.

La sfida sarà evitare che l’attenzione culturale venga inghiottita dal marketing globale della cannabis, che spesso ignora le radici popolari. Se MONDIACULT saprà valorizzare i contributi della società civile, la cannabis potrà diventare un laboratorio di politiche culturali: salvaguardia dei saperi, filiere sostenibili, progetti educativi, ricerca storica e antropologica. È un terreno ancora fragile, ma decisivo: perché prima ancora che industria o sostanza proibita, la cannabis è e resta cultura.