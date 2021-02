Un premio globale per un’educazione alternativa

Ranjitsinh Disale è l’insegnante indiano che lavora presso la Zilla Parishad Primary School, Paritewadi, Solapur, Maharashtra, India. Si è aggiudicato il global teacher prize del 2020 per l’educazione. Ora, Mr. Disale è considerato l’insegnante migliore del mondo. Ma cosa ha fatto per essere considerato tale?

Ranjitsinh Disale è arrivato nella scuola di Zilla Parishad Primary School nel 2009. L’edificio era in pessime condizioni e non molto frequentato. Quei pochi studenti che lo frequentavano, facevano parte di paesi rurali vicini e parlavano il Kannada, lingua locale non presente sui testi scolastici. Per di più, il matrimonio combinato in queste zone, era molto frequente.

Ranjitsinh Disale è riuscito a incentivare la frequenza scolastica nei paesi rurali. Oltre a ciò, facendo avvicinare più bambine possibili all’istruzione, ha posto fine ai matrimoni combinati delle sue studentesse. Creò codici QR che, in questo caso, invece di essere utilizzati in ambito commerciale, vennero usati per l’educazione. Questi codici, racchiudono molte informazioni e, attraverso la loro scansione, la persona che ce l’ha di fronte, verrà a conoscenza dei dati al suo interno. Mr. Disale raggruppò dentro i codici QR una serie di informazioni volte all’apprendimento: istruzioni per lo studio, poesie in formato MP3, feedback online, documenti di domande in linea e molto altro.

E’ proprio grazie a questa nuova strategia interattiva che, “l’insegnate migliore del mondo”, è riuscito a formare e a istruire molti dei suoi studenti e a vincere su una vecchia pratica culturale, come quella dei matrimoni combinati. Questo suo metodo di insegnamento ha contribuito, non solo, all’educazione scolastica dei bambini della Zilla Parishad, ma anche a quella di circa 150.000 bambini delle scuole dello Stato del Maharashtra indiano. Ranjitsinh Disale è una persona da stimare anche per la sua umiltà: ha condiviso il global teacher prize, premio da un milione di dollari, con tutti gli insegnanti arrivati finalisti.