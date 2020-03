Un compagno per il tè

Il Tea Pet è una piccola statuina di argilla che viene utilizzata in occasione delle degustazioni del tè cinese ed è un elemento benaugurante. Le origini del Tea Pet possono essere fatte risalire alla dinastia Yuan (1206–1368) e, secondo la tradizione, questi piccoli e variegati compagni vengono plasmati con l’argilla Yixing, proveniente dalla omonima regione nella provincia di Jiangsu, in Cina. Durante l’ora del tè il Tea Pet viene posizionato sul tradizionale vassoio e in segno di gratitudine gli si offre il primo infuso della bevanda. Un Tea Pet artigianale viene fatto a mano con l’argilla Yixing che è porosa e ne esistono tre tipi: viola, rossa e verde; può essere costituito da una di queste oppure da una miscela di due argille per produrre colori diversi. Al giorno d’oggi non è difficile trovare Tea Pet plasmato anche in materiali diversi come le resine sintetiche.

Le statuine possono prendere le sembianze degli animali dello zodiaco oppure delle creature leggendarie cinesi come draghi, Pixiu o Qilin e di personaggi storici o mitici come Guanyin, Maitreya e Zhu Geliang. La figura più popolare rimane il cosiddetto “ragazzo pipì” che viene utilizzato per valutare se l’acqua è abbastanza calda per fare il tè. Nella foto in alto si può vedere Pixiu, creatura della mitologia cinese con il corpo di un leone alato e la testa di un drago, che si nutre di oro e di argento. Questo Tea Pet è fatto di un materiale che reagisce al calore diventando color oro quando gli si versa addosso il tè in segno di gratitudine.