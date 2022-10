Uganda: campi di cannabis da record

Se in Europa i maggiori campi di cannabis di una sessantina di ettari già creano forte scompiglio, sappiate che l’Uganda, da sola, pare intenzionata a coltivare terreni con un’estensione ben 30 volte superiore!

Soprannominato la Perla d’Africa, il piccolo Stato equatoriale, d’ora in poi, oltre a distinguersi per ospitare il secondo fiume più lungo del mondo, il lago più esteso del continente africano e cime che superano i 5mila metri di altitudine, da oggi la Repubblica dell’Uganda si appresta a diventare anche lo Stato con i campi di cannabis più grandi al mondo!

L’Uganda, che ha consentito la coltivazione di cannabis terapeutica già nel 2020 è già un grande esportatore di cannabis terapeutica, in particolare nel Regno Unito.

PROGETTO EDEN IN UGANDA

Il progetto ugandese rappresenta una joint venture di successo tra un’azienda britannica ed il governo ugandese e si ritiene che darà vita alla più grande piantagione di cannabis al mondo.

Eden Pharma Limited, una società di ricerca e sviluppo sulla cannabis con sede a Londra, ha annunciato venerdì scorso l’acquisizione di circa 2mila ettari in Uganda attraverso la joint venture col governo del piccolo stato dell’africa orientale, che sarà utilizzata per la ricerca e lo sviluppo sulla cannabis.

Il sito dovrebbe produrre importanti ricerche sulla cannabis e sull’industria del settore, oltre a enormi quantità di materia prima di CBD e cannabis da utilizzare nei mercati di tutto il mondo.

Un portavoce dell’azienda ha dichiarato in una conferenza stampa: “La joint venture in Uganda ha aperto Eden Pharma a significative opportunità di sviluppo che consolideranno gli anni di duro lavoro che il team di Eden ha dedicato. Eden Pharma sarà un’eccezionale azienda integrata verticalmente, fruttuosa sia per i propri clienti che per i propri stakeholder.”

PROGETTO EDEN: VOLANO PER L’ECONOMIA LOCALE

Quest’ultima impresa di Eden Pharma, leggiamo dal comunicato stampa, “creerà posti di lavoro, stimolerà l’economia locale e migliorerà la qualità della vita. Il progetto includerà infrastrutture come laboratori di ricerca, farmacie e un aeroporto.”

“L’azienda vuole assumere il 100% di persone ugandesi entro 3 anni dal completamento del progetto Eden Uganda. Si prevede inoltre che questa impresa aumenterà il PIL dell’Uganda del 3%.”

DALLE BELLE PAROLE AI FATTI…

Sappiamo già quali siano i grandi proclami delle aziende straniere nel continente africano, così ci sforziamo di riportare le belle parole proclamate in conferenza stampa per poi riprometterci di mantenervi aggiornati sugli sviluppi del progetto, verificando se le promesse siano o meno state mantenute.

Della situazione in Africa ne abbiamo già parlato ampiamente e anche del caso specifico delle esportazioni del fiorente mercato della cannabis nel continente e delle sue forti contraddizioni.

Oltre ai proclami possiamo anche dare un’occhiata al loro curriculum, poi non ci resta che aspettare…

LA SOCIETÀ EDEN PHARMA LTD

Fondata nel 2017 da Martin Booth, Eden Pharma Limited è ora la dodicesima azienda mondiale di cannabis medica per capitalizzazione di mercato. Si tratta della più grande azienda di cannabis autorizzata nel Regno Unito, in Europa e in Africa per capitalizzazione di mercato. L’azienda ha iniziato concentrandosi sulla ricerca e lo sviluppo della versatile pianta della cannabis per creare prodotti innovativi per la salute e la bellezza e sviluppare ulteriormente nuovi ceppi di cannabis.

Eden Pharma sta creando un marchio di lusso su misura per prodotti per la salute e il benessere che includono principalmente CBD o altri composti. Oggi, l’azienda ha anche una gamma nominata di prodotti a base di CBD che mirano ad aiutare il benessere mentale e fisico.