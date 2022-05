Avete mai pensato di cambiare lavoro? O meglio, avete mai pensato di cambiare la vostra concezione di lavoro? In un’epoca in cui la cultura dell’ufficio italiana sembra diventare gradualmente sempre più opprimente, lasciando poco – se non nessuno – spazio per il raggiungimento di un equilibrio tra vita lavorativa e vita sociale, c’è chi sceglie di cambiare vita, optando per uno stile di vita che possa realmente rispecchiare le proprie ambizioni.

L’Ufficio di Scollocamento è nato proprio così, un progetto «che si pone l’obiettivo di offrire a tutti un’alternativa al sistema attuale ritrovando il piacere e l’armonia interiore derivanti dal vivere in una comunità sana, basata sul mutuo aiuto, sulla collaborazione e il sostegno reciproco, sull’incontro personale diretto, lo scambio e il confronto».

Quasi ad anticipare il fenomeno delle Grandi Dimissioni che oggi è sotto gli occhi di tutti, l’Ufficio di Scollocamento esiste dal 2020 nella forma di uno sportello virtuale dedicato ai cosiddetti workaholic, i drogati di lavoro, o a chi semplicemente desidera cambiare vita, uno sportello che propone un percorso per un cambiamento di vita ispirato ai principi di decrescita.

Il progetto vede la collaborazione di esperti di diverso tipo, tra cui psicologi – fondamentali per aiutare chi intraprende il percorso a superare le iniziali paure –, esperti di materie ambientali, economisti, scrittori e persino life coach.

DOMANDA E OFFERTA DI LAVORO GREEN

Chiunque può riuscire a fare cose che riteneva impensabili o impossibili, come diventare abile nella manualità senza per forza essere un artigiano professionista, vivere nella natura e in luoghi che si sono sempre sognati. Ma la missione non si ferma solo all’aiuto del singolo.

Il progetto mira, infatti, anche alla promozione di un cambiamento generale attraverso il lavoro green, l’autoproduzione alimentare, la riduzione degli sprechi, il recupero del senso di comunità e le energie rinnovabili – promuovendo, inoltre, l’autosufficienza energetica.

Tutti valori che si ritrovano nella bacheca delle opportunità di lavoro e condivisi da chi cerca la spinta per cambiare la propria vita. Proprio come nell’ultimo annuncio postato, che riportiamo: «Cerchiamo educatori cinofili, falegnami, esperti di tessitura capaci di lavorare la lana, giardinieri, esperti di lavori edili ecc. Vogliamo creare una piccola realtà dove la convivenza fra esseri umani-natura e animali possa diventare una realtà, forse l’unica sana visto come va il mondo. Vogliamo anche creare energia, raccogliere l’acqua piovana, produrre cibo, miele, olio. L’unica caratteristica richiesta è essere vegetariani o vegani».

LE TESTIMONIANZE DEGLI SCOLLOCATI

Il sito dell’ufficio di scollocamento contiene decine di testimonianze di persone che hanno deciso di abbandonare una vita lavorativa oppressiva, di persone che hanno finalmente ripreso a respirare. C’è chi ha deciso di lasciare la propria posizione di manager in azienda dopo trent’anni, chi ha deciso di dire addio alla propria posizione dirigenziale in una multinazionale o chi ha scelto di chiudere la propria attività commerciale per una vita più serena. Le storie sono diverse, ma hanno tutte una costante: un ritrovato senso di libertà. Perché, in fin dei conti, la vita non è e non può essere solo lavoro, c’è sempre un’altra strada.