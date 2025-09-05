High timesIn evidenza

UE, no alla monografia sulla cannabis: mancano le prove

Mentre l'EMA boccia la monografia per i fiori di cannabis, si valutano standard ancora più rigidi sulla coltivazione

Il comitato per i medicinali a base di erbe (HMPC) dell’EMA (European Medicines Agency) ha concluso che, almeno per il momento, non è possibile creare una monografia UE per la cannabis.

La decisione, come riportato da Business of Cannabis, è stata pubblicata il 9 luglio in una bozza di parere consultabile fino al 31 ottobre 2025, ed è arrivata dopo una richiesta di dati del 2023. E il verdetto è netto: non ci sono prove sufficienti per riconoscere i fiori di cannabis come un rimedio erboristico tradizionale. 

Va precisato infatti che la monografia 3028 della Farmacopea Europea, già in vigore dal 1° luglio 2024, definisce esclusivamente gli standard di qualità che le infiorescenze di cannabis destinate all’uso medico devono rispettare. Ma non ne autorizza l’uso erboristico o terapeutico.

EMA: NON CI SONO PROVE SUFFICIENTI

Come si legge dal documento ufficiale, «L’HMPC ritiene che al momento non sia possibile redigere una monografia erboristica dell’Unione Europea sulla Cannabis sativa L. flos». I motivi?

In primis, non esistono medicinali autorizzati nell’UE a base esclusivamente di fiori di cannabis, e quelli presenti in alcuni Stati membri non sono mai stati valutati formalmente dalle autorità regolatorie nazionali.

Inoltre, come sottolineato dall’analista Alfredo Pascual con un post su Linkedin, «le richieste presentate non soddisfacevano i requisiti previsti dai quadri normativi relativi all’uso consolidato e all’uso tradizionale». Essendo carenti di una documentazione necessaria relativa alla sicurezza e all’efficacia per un’applicazione medica continuativa.

GAPC 2025 E CANNABIS: REGOLE PIÙ RIGIDE SULLA COLTIVAZIONE

Mentre il dibattito sulle monografie continua, il settore si prepara ad una vera e propria rivoluzione. L’aggiornamento delle Buone Pratiche Agricole e di Raccolta (GACP) dell’UE, rimaste praticamente invariate dal lontano 2006.

Per l’esperta Karina Lahnakoski, le modifiche proposte avranno un forte impatto sulle aziende di settore, soprattutto per chi voglia esportare verso l’UE, creando standard molto più rigidi per la coltivazione indoor e in serra. Ma cosa cambia per le aziende?

Controlli ancora più rigorosi: luce, umidità, temperatura e flusso d’aria dovranno essere monitorati e registrati con sistemi calibrati. Inoltre, l’acqua di irrigazione dovrà rispettare non solo gli standard locali, ma anche quelli del Paese di destinazione.

La documentazione diventerà cruciale, con procedure operative standard (SOP) per l’essiccazione, la pulizia, la decontaminazione microbica e il controllo dei parassiti che richiederanno delle convalide e delle registrazioni dettagliate.

Infine, si prevede che anche gli standard di tracciabilità aumenteranno significativamente, con la registrazione a livello di lotto che comprendano la fonte del seme, l’area di coltivazione e la data di raccolta.

