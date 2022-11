Tyson e Holyfield insieme per una nuova linea alla cannabis

Le avventure di Mike Tyson nel mondo della cannabis sembrano non avere fine: l’ultima notizia che arriva da oltreoceano vede infatti l’ex campione dei pesi massimi impegnato nel lancio di una nuova linea di prodotti a base di cannabis insieme al rivale di sempre Evander Holyfield.

Pochi mesi fa vi avevamo raccontato del lancio delle caramelle a forma di orecchio morsicato che facevano parte della nuova linea di prodotti a base di cannabis di Tyson. Ebbene, Iron Mike sembra aver concesso la rivincita definitiva al suo avversario visto che le caramelle ora prenderanno il nome di Holy Ears’ (orecchie sante) e saranno distribuite con un nuovo brand messo a punto dai due ex campioni.

Se si tratta di una delle partnership più suggestive per il mondo dello sport, dall’altra che i due avessero fatto pace era cosa nota: era stato lo stesso Holyfield a sottolineare che avesse già perdonato il suo ex avversari tempo fa.

TYSON E HOLYFILED: LA NUOVA LINEA HOLY EARS’

“Da Mike Bites a Holy Ears, ora i fan della cannabis di tutto il mondo possono sperimentare gli stessi benefici per il benessere che i prodotti a base vegetale hanno portato a me”, ha detto Tyson in una dichiarazione pubblica che annuncia la formazione della nuova azienda Carma Holdings. “È un privilegio riunirsi con il mio ex avversario e ora amico di lunga data, e trasformare anni di combattimenti e di KO in una partnership che possa avere un impatto positivo e curare le persone”.

Un annuncio al quale ha fatto eco Holyfield spiegando che: “Io e Mike abbiamo una lunga storia di competizione e di rispetto reciproco”, ha detto, “e quella notte ha cambiato la vita di entrambi. All’epoca non ci rendevamo conto che, anche se eravamo atleti di potenza, soffrivamo molto. Ora, quasi 20 anni dopo, abbiamo l’opportunità di condividere la medicina di cui abbiamo avuto bisogno durante le nostre carriere. Sono onorato di entrare a far parte della famiglia Carma e di collaborare con Mike e il team di TYSON 2.0 per lanciare Holy Ears e, presto, la mia linea di prodotti a base di cannabis”.

Come le Mike Bites di TYSON 2.0, anche la linea di edibili di Holy Ears sarà completamente naturale, vegana e senza glutine. Saranno declinate con vari cannabinoidi come THC, Delta 8 e altri e saranno disponibili presso i rivenditori Verano in Arizona, Illinois, Nevada e New Jersey.