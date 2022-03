Tyson e le caramelle a forma d’orecchio mozzato

A 25 anni da quando l’ex campione dei pesi massimi venne squalificato per aver morsicato l’orecchio del suo avversario Evander Holyfield, Mike Tyson ha pensato di mettere in vendita delle caramelle alla cannabis che ne ricordano la forma.

La sua nuova avventura imprenditoriale prende forma dal lancio del suo personale brand di cannabis, Tyson 2.0, che ha appunto annunciato il nuovo prodotto, un edible a base di cannabis, a forma di orecchio chiamati Mike Bites e con l’incriminato un pezzo mancante.

Rispondendo a un tweet sul nuovo prodotto, Tyson ha detto: “Queste orecchie in realtà hanno un buon sapore!”. Le caramelle saranno vendute in una serie di dispensari in California, Massachusetts e Nevada, mentre i media americani fanno notare che i due pugili sembrano esserci riappacificati.

In un episodio del 2019 del podcast “Hotboxin’ with Mike Tyson”, Holyfield aveva infatti detto di aver “perdonato” il suo ex avversario.

NON SOLO CARAMELLE: LE PRECEDENTI AVVENTURE IMPRENDITORIALI DI TYSON CON LA CANNABIS

Ad ogni modo questo non è il primo “assaggio” nel cannabusiness per il pluripremiato boxeur. Nel 2018, dopo aver dichiarato il suo apprezzamento per la cannabis e le sue proprietà, aveva infatti aperto la sua Farm in California, dedita alla produzione di cannabis, dove aveva anche ospitato un festival a tema.

Alla fine del 2021, invece, aveva lanciato il suo brand di cannabis, con varietà sperimentate e approvate direttamente dall’ex campione dei pesi massimi.