Mentre i viaggiatori di tutto il mondo riprendono a spostarsi liberamente dopo la fine delle restrizioni e limitazioni, c’è un nuovo trend che si affaccia prepotentemente a livello globale: una sorta di viaggio spirituale all’insegna della sperimentazione che possiamo riassumere come turismo cannabico e psichedelico.

Lo rivela per la prima volta l’indagine annuale che Booking.com effettua tramite un sondaggio che per il 2023 ha coinvolto più di 24mila persone in 32 Paesi, confermando quello che dalla piattaforma viene riassunto con l’espressione di “benessere sperimentale”.

TURISMO CANNABICO E PSICHEDELICO NEI TREND DEL 2023

Il 36% delle persone intervistate, che equivale a più di un terzo del campione, vorrebbe “provare un’esperienza usando cannabis o psichedelici come funghetti o ayahuasca”. E qui le considerazioni da fare sono almeno due: la prima è la vasta fetta di popolazione che farebbe affidamento a sostanze come cannabis o psichedelici per la propria crescita spirituale o per il proprio benessere più in generale, proprio nel momento in cui nel mondo la ricerca su queste sostanze sta rifiorendo dopo anni di stop, la seconda è che una piattaforma come Booking approcci un tema che sicuramente per l’azienda può essere un nuovo trend commerciale da approfondire, ma che dall’altro lato rischia di essere un tema scomodo del quale si discute ancora troppo poco.

Quello che resta è che se una multinazionale di questo livello inserisce il tema nella sua pubblicazione di punta, significa che forse i tempi sono maturi per una riflessione a livello globale a partire dal fatto che un tema che è ancora avvolto dall’oscurantismo interessa invece a migliaia di persone che, se ne avessero la possibilità, prenderebbero in considerazione l’idea di sperimentare il turismo cannabico e psichedelico con la stessa semplicità con cui affronterebbero volentieri un ritiro nel silenzio o un viaggio di riposo per motivi di salute.

IL TURISMO CANNABICO E GIÀ REALTÀ

Se infatti il turismo cannabico è ormai una realtà e secondo le stime di Forbes nel 2022 solo in Usa avrebbe portato ad un mercato di 17 miliardi di dollari, anche l’annuncio della legalizzazione in Germania, secondo gli esperti, si può rivelare come un volano in grado di attirare persone da ogni parte del mondo.

Sebbene i criteri precisi secondo i quali verrà attuata la legalizzazione per uso ricreativo adulto debbano ancora essere determinati e non si sappia ancora se e come i visitatori di altri Paesi dell’Unione Europea e di altre parti del mondo saranno in grado di acquistare e utilizzare cannabis all’interno del Paese, si prevede già che la legalizzazione in Germania favorirà anche il settore turistico, in particolare quello proveniente dai Paesi vicini.

E lo stesso trend è già realtà in Thailandia, dove, visto l’afflusso di turisti portato dalle politiche sulla cannabis del Paese, il governo ha pubblicato un apposito vademecum con indicate le regole da seguire

IL TURISMO PSICHEDELICO

Anche il turismo psichedelico sta crescendo. Se i cercatori in questo campo sono sempre esistiti, con persone che viaggiano alla ricerca di sciamani e curandere che possano introdurli al mondo della psichedelica declinata nella veste tradizionale del luogo che si visita, oggi iniziano a esserci proposte più “commerciali” e semplici da realizzare, come le offerte dei ritiri in Olanda che offrono percorsi di meditazione e sperimentazione con la psilocibina.