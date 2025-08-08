AntiproibizionismoHigh timesIn evidenza

Turchia: in farmacia la cannabis con bassi livelli di THC

Mentre da noi il governo ha inserito i fiori di canapa industriale tra gli stupefacenti, un Paese tradizionalmente proibizionista come la Turchia, ne autorizza la vendita in farmacia

Foto di Mario Catania Mario Catania10 ore fa
2 minuti di lettura

Turchia cannabis farmacia
La Turchia, governata da Erdogan, che è stato definito dal nostro precedente presidente del Consiglio come «un dittatore di cui abbiamo bisogno», in materia di canapa si sta dimostrando molto più aperta della democrazia italiana guidata dal presidente Giorgia Meloni.

Nonostante il piglio proibizionista abbia condizionato la politica turca nel settore delle cannabis negli ultimi decenni, i cambiamenti inaugurati dal 2019 in poi, in confronto all’Italia, la fanno sembrare la Giamaica.

TURCHIA: LA CANAPA IN FARMACIA

A luglio 2025, il Parlamento di Ankara ha approvato la legge intitolata “Modifiche ad alcune leggi in materia di salute e al Decreto‑Legge n. 663”, che legalizza la vendita di prodotti terapeutici a base di cannabis a basso contenuto di THC (fino allo 0,3 %) nelle farmacie autorizzate.

Il nuovo quadro legislativo prevede una regolazione incrociata: al Ministero dell’Agricoltura e delle Foreste il compito di supervisionare coltivazione e raccolto; al Ministero della Salute, quello di gestire licenze, lavorazione, monitoraggio e vendita farmaceutica, attraverso un sistema elettronico di tracciabilità che garantisca sicurezza e controllo totale. 

Turchia: in farmacia la cannabis con bassi livelli di THC
LA CRESCITA DELLA CANAPA INDUSTRIALE

Nel 2019 era stato lo stesso presidente Erdogan a incentivare il ritorno della canapa nei campi, con l’obiettivo di rilanciare l’economia agricola del Paese. «Mia madre era solita lavorare a maglia borse che potevamo usare per lo shopping. Non le butti via subito, potevi riutilizzarle. Erano fatte di canapa, eppure abbiamo distrutto la canapa nel nostro paese», dichiarò.

Il risultato è che secondo la stampa locale dal 2020 al 2024, la produzione di semi di canapa è balzata da 273 a 556 tonnellate — con una crescita del 70 % — mentre la fibra di canapa ha sfiorato le 1.216 tonnellate,  con una crescita del 238% rispetto alle 9 del 2020, grazie all’espansione delle aree coltivate, passate da 101mila a oltre 8,8 milioni di metri quadri.

La Direzione Generale per la Ricerca e le Politiche Agricole (TAGEM), insieme alle università turche e al settore privato, sta incentivando lo sviluppo di materiali compositi a base di fibre naturali come canapa, lino e ortica. Questi materiali ecologici saranno utilizzati nei sistemi di irrigazione e drenaggio, contribuendo agli obiettivi della tecnologia verde. Parallelamente, le aziende turche stanno accelerando l’integrazione della fibra di canapa nella produzione tessile e automobilistica, segnando un deciso orientamento verso soluzioni industriali più sostenibili.

