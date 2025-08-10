Dopo la prima pubblicazione negli USA, arriva anche in Italia Tupac Shakur. La biografia autorizzata, firmata da Staci Robinson ed edita da Il Castello.



Questo libro curato dalla scrittrice, attivista e amica, non solo le è stato commissionato dalla famiglia Shakur, ma è l’unico libro che esplora le radici familiari, culturali e personali del protagonista. E lo fa da una prospettiva esclusiva e inedita, raccogliendo quindi i contributi dei parenti più prossimi e degli amici, tutte figure che hanno contribuito alla formazione di Tupac. Tra le mille storie anche un aneddoto su Snoop Dogg.



Tupac gli aveva telefonato poco prima: «Come va amico, che fai?». «Sono al Saturday Night Live. Sono rimasto senza roba», rispose Snoop. E Tupac si offrì di aiutarlo. «Non preoccuparti di un cazzo di niente, amico. Arrivo da te. Sarò lì tra un minuto». Snoop ha ricordato la serata anni dopo in un’intervista con Howard Stern: «E indovinate un po’ con chi è arrivato? Madonna… Si è portato dietro una bella busta di voi sapete cosa… Era un giocatore di alto livello».