Trump: riclassificare la cannabis per liberare definitivamente la pianta



Riclassificare la cannabis, spostandola dalla Tabella I – dove è attualmente inserita – alla Tabella III, liberando definitivamente la pianta che non farebbe più parte delle sostanze controllate a livello federale, e aprendo definitivamente la porta alla ricerca scientifica e alle agevolazioni fiscali per il settore.

È il nuovo obiettivo del presidente Trump, come è stato rivelato nei giorni scorsi dal Wall Street Journal, che avrebbe dichiarato il suo interesse per questa riforma durante una raccolta fondi da 1 milione di dollari presso il suo golf club del New Jersey all’inizio di agosto.

Tra gli ospiti della raccolta fondi c’era Kim Rivers, amministratore delegato di Trulieve, una delle più grandi aziende produttrici di cannabis, che ha incoraggiato Trump a perseguire il cambiamento

RICLASSIFICAZIONE IN USA: COSA CAMBIEREBBE?

La cannabis è attualmente inserita in Tabella I, la categoria federale che include le sostanze illecite “senza alcun uso medico attualmente accettato e con un alto potenziale di abuso”. Trump ha dichiarato di sostenere la declassificazione in Tabella III, che, come indicato dalla DEA comprende le “droghe con un potenziale da moderato a basso di dipendenza fisica e psicologica”.

La riclassificazione non legalizzerebbe automaticamente la cannabis a livello federale, ma ridurrebbe vincoli e sanzioni. La mossa era già stata proposta dall’amministrazione guidata da Joe Biden, ma non era stata attuata. Un anno fa, Trump dichiarò che il suo ritorno alla Casa Bianca avrebbe inaugurato una nuova era per la marijuana, avrebbe reso più facile per gli adulti accedere a prodotti sicuri e avrebbe dato agli stati maggiore libertà di azione per la legalizzazione.

ECONOMIA E LAVORO: I DATI SULLA CANNABIS IN USA

Attualmente la cannabis medica è legale in 38 Stati, mentre l’uso adulto in 24. I principali dati economici e occupazionali dicono che le proiezioni più aggiornate prevedono un mercato legale in Usa del valore di 45,3 miliardi di dollari nel 2025, che però, ampliando a tutto l’indotto, avrebbe un impatto economico totale sul Pil statunitense di 123,6 miliardi di dollari, circa il 9 % in più rispetto all’anno precedente. Il settore si sta rivelando la più grade macchina per la creazione di nuovi posti di lavoro, con oltre 440mila posti a tempo pieno dall’inizio delle legalizzazioni.

Chissà che i nostri governanti, con Meloni e Salvini in testa, che fanno a gara a seguire la linea dettata dal presidente Usa a livello geopolitico, nel leggere la notizia, non possano avere un sussulto che li riporti alla realtà, che in Italia vede un settore raso al suolo da nuovo decreto Sicurezza che considera i fiori di canapa industriale come uno stupefacente, mentre al di là dell’oceano allentano le restrizioni federali sulla cannabis ad uso adulto, quella con alte percentuali di THC.