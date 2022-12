Tropicanna Banana: puramente esotica

La forza di questo ibrido a leggera dominanza Sativa (60:40) non risiede solamente nel suo squisito aroma, ma anche nel potenziale di resa eccezionalmente elevato, così come nello spesso rivestimento di tricomi e nel forte effetto dovuto a livelli di THC del 22-25%. Le superbe caratteristiche di questo strain non sorprendono se diamo un’occhiata al suo nobile pedigree: Tropicanna Banana è formata da Tropicanna (Girl Scout Cookies x Tangie) x Banana Kush. Un vantaggio di questa varietà è la sua ottima resistenza alla muffa e al ragno rosso. Tropicanna Banana eccelle anche all’aperto: in condizioni favorevoli i grower possono ottenere raccolti straordinariamente abbondanti, fino a 2 chili per pianta secondo Barney’s.

ECCELLENTE PERMORFANCE DI CRESCITA

Nonostante la sua leggera dominanza Sativa, il tipo di effetto di questa pianta esotica stile banana di Barney’s è calmante e rilassante oltre che euforizzante. Un’erba tropicale e allegra, ottima per rilassarsi e azzeccatissima per Doc, grande fan di questa banca di semi olandese sin dalla sua prima esperienza di growing. Il solito test con due semi ha mostrato una germinazione perfetta dopo tre giorni. Proprio come descritto, le due piante hanno esibito una forte crescita vigorosa e hanno iniziato a ramificare presto, col risultato di una moltitudine di rami laterali robusti proprio nel momento in cui The Doc le ha passate alla fase di fioritura, quattro settimane dopo la germinazione. Inoltre le piante erano piuttosto uniformi fra loro. «Questa è quella che chiamo un’eccellente performance di crescita», così Doc ha elogiato Tropicanna Banana. Al termine della vegetativa misuravano 44 e 47 cm di altezza.

FORMAZIONE DI RESINA MOLTO PRECOCE E STRAORDINARIO PROFUMO

Alla terza settimana di fioritura sulle punte dei germogli e all’intersezione tra fusto e rametti sono comparsi nuovi boccioli pienotti, dai quali spuntano numerosi pistilli bianchi e piccole foglie che già mostrano un luccichio resinoso. Due settimane dopo The Doc ha detto: «quell’iniziale luccichio di tricomi è risultato essere il preludio a un’iperproduzione di ghiandole di resina.»

Con 65 e 68 giorni di fioritura, le due Tropicanna Banana hanno rispettato esattamente il periodo di fioritura dichiarato da Barney’s Farm e sono poi state raccolte da The Doc. La dolce fragranza che trasudavano aveva raggiunto livelli di intensità travolgente. Con altezze finali di 98 e 105 cm, le due piante sono state all’altezza delle previsioni.

Una volta essiccate le cime hanno rivelato un fenomeno interessante: le note di banana della fragranza avevano preso ancor più la ribalta e ora dominavano incontrastate quel dolce odore tropicale. Le infiorescenze essiccate di Tropicanna Banana, rivestite da una generosa glassa di tricomi erano appiccicose al di là di ogni aspettativa!