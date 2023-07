Tortelli verdi all’arista e canapa

«L’Emilia è piena di eccellenze gastronomiche e pensando alla raffinatezza con cui vengono eseguite non si può non pensare alla notevole quantità di salumi che essa propone», sottolineano da Villa Canapa.

Ed è a partire da qui che le sapienti mani di Claudia hanno preparato questo nuovo piatto: «Proprio per questo motivo abbiamo scelto di dedicare una ricetta con un salume particolarmente saporito che si sposa bene con la ricotta di canapa». Qui sotto le istruzioni passo per passo per prepararli al meglio, buon appetito canaposo!

Ingredienti per 4 persone

Per la pasta

– 300 gr. di farina 00;

– 20 gr. di farina di canapa;

– 2 uova;

– 100 gr. di spinaci (cucinati in padella con la cipolla rossa e successivamente strizzati dall’acqua in eccesso);

– sale.



Per il ripieno

– 300 gr. di ricotta di canapa (ricavata frullando i semi di canapa decorticati con acqua passando il tutto in un colino e scaldando il composto);

– 200 gr. di arista di maiale (tritati);

– 100 gr. di parmigiano;

– sale e pepe.

Per condire

– 2 cucchiai di crema di parmigiano (si fa frullando con il minipimer il parmigiano con il burro e un po’ di olio di semi, oppure si può comprare già fatta).

Preparazione

Amalgamare le uova con le farine e il resto degli ingredienti per la sfoglia fino a creare un impasto liscio ed omogeneo. Lasciate riposare l’impasto per 30 minuti in un sacchetto per alimenti. Nel frattempo preparare il ripieno amalgamando tutti gli ingredienti e mettendoli in una sac à poche.

Poi tirare la sfoglia con il mattarello raggiungendo l’altezza desiderata e tagliarla a quadrati da 5 cm che riempirete con il ripieno, per poi ripiegare la pasta formando dei rettangoli.

Cottura

Bollire i tortelli in acqua salata con un po’ di olio così non si attaccano, quando saranno cotti vanno scolati e messi in una padella con burro e salvia giusto per insaporire. Vanno conditi con straccetti di arista (tagliando l’arista a fette e facendo delle striscioline sottili) e parmigiano a piacere.

A cura di Alessio e Claudia di Villa Canapa

Alessio Manfredini, da sempre con le mani nella canapa, ha aperto con la sua compagna Claudia “Villa Canapa” che offre servizi di b&b, ristorazione, corsi e consulenze di settore, servizio massaggi e trattamenti con olio di canapa.