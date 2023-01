Una torta che è un concentrato di sapori e ingredienti gustosi, per coccolarsi al freddo in attesa della fine dell’inverno. La nuova ricetta ideata da Alessio e Claudia e la torta rumba alla canapa: ecco i passaggi da seguire per prepararla al meglio.

INGREDIENTI

Per il pan di spagna:

– 2 uova;

– 15 gr. di farina di canapa;

– 100 gr. di farina tipo 00;

– 110 gr. di zucchero;

– ½ bustina di lievito per dolci.

Per il ripieno (crema pasticcera):

– ½ lt. di latte;

– 2 rossi d’uovo;

– 125 gr. di zucchero;

– 35 gr. di farina 00;

– 1 bustina di vanillina;

– 20 gr. di cacao amaro

Per la copertura:

– 100 gr. di cioccolato bianco;

– 100 gr. di panna liquida non zuccherata;

Per la bagna del pan di spagna usare 50% rum alla canapa 50% acqua.

PREPARAZIONE PAN DI SPAGNA

In una terrina mescolare con le fruste lo zucchero con le uova fino a quando non diventano spumose, unire un po’ alla volta il mix di farine continuando a mescolare ed in ultimo aggiungere il lievito. Versare il composto in uno stampo da dolci del diametro di 19 cm rivestito con carta da forno. Cuocere in forno a 160° per 30 minuti. Al termine far raffreddare il pan di spagna completamente.

PREPARAZIONE DELLE CREME

Nel frattempo preparare la ganache al cioccolato bianco (per la copertura): far sciogliere a bagnomaria il cioccolato bianco con la panna, far poi raffreddare bene in frigorifero.

Quando sarà bello freddo, montare con le fruste fino a quando il composto non diventa cremoso.

In un tegame stemperare i rossi delle uova con lo zucchero e un pochino di latte a temperatura ambiente, unire la farina continuando a mescolare. In un altro tegame mettere a bollire il latte rimasto. Giunto a temperatura unire un poco alla volta il composto di uova latte e farina sempre mescolando. Portare il composto sul fuoco continuando a mescolare finché non si addensa. Unire la vanillina, far raffreddare ricoperto da una pellicola. Al completo raffreddamento dividere la crema pasticcera in due parti e a una delle due parti aggiungere il cacao amaro.

PROCEDIMENTO

Una volta freddo, tagliare il pan di spagna in 3 parti per poi inumidirlo con la bagna al rum e acqua e farcire uno strato con crema al cioccolato, aggiungere uno strato di pan di spagna e stendere l’altra crema e coprire con l’ultimo strato di pan di spagna.

Spalmare su tutta la torta la ganache di cioccolato bianco e far riposare in frigo almeno 15 minuti.Decorare a piacere con la pasta di zucchero (che si compra già fatta). Buon appetito!

A cura di Alessio Manfredini per Villa Canapa