L’appuntamento è per il 14 sera a Milano. Per la precisione all’Ariosto Anteo spaziocinema, luogo prescelto per accogliere la prima de Il sentiero della gioia, l’ultimo docufilm di Thomas Torelli che regione dopo regione sta attraversando l’Italia in lungo e in largo.

Il sentiero della gioia è un lavoro che invitiamo fortemente a vedere perché quanto mai necessario in un periodo storico in cui sembra che non facciamo altro che passare da un’emergenza all’altra; quasi in controtendenza, Torelli ha invece deciso di ricordare che, nonostante questo, possiamo essere felici.

Per farlo il regista indipendente ha intervistato e messo in fila le testimonianze di persone che hanno scelto un modo diverso di combattere le avversità che la vita gli ha posto davanti. La lezione che se ne ricava è che più l’individuo è proiettato positivamente verso la gioia, più le sue vibrazioni sono alte e più è in grado di attirare il benessere nella sua vita e contribuire al cambio di prospettiva del mondo che lo circonda. Ecco perché conoscere la storia di queste persone, fatta di volontà e positività, può essere una scossa importante e in grado di ispirare il cambiamento.

Ad aprire la proiezione ci sarà il direttore di Dolce Vita, Matteo Gracis, che avrà il piacere di portare ai partecipanti anche la sua testimonianza.

A seguire le coordinate dell’evento e il trailer del film, non mancate!

Il sentiero della gioia

Giovedì 14 luglio

Ariosto Anteo Spaziocinema

Via Lodovico Ariosto, 16, Milano

Orario Proiezione: ore 21.15

Ingresso: €10,00 Intero / €8,00 ridotto