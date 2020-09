Thomas Torelli alla ricerca della felicità: aperto il crowdfunding per il nuovo documentario del regista

Per chi segue Dolce Vita, Thomas Torelli non ha bisogno di presentazioni. Per chi fosse nuovo, invece, diremo solo che ogni documentario di questo regista è un’epifania.

Dopo “Un Altro Mondo”, il film documentario su come sia possibile prendere in mano il nostro domani, “Food ReLOVution”, sugli effetti dell’industria della carne sull’ambiente e “Choose Love”, sull’importanza di scegliere l’amore in ogni gesto, Torelli ha deciso che è ora di ricordare che possiamo essere felici, tanto più in un momento storico straordinario in cui abbiamo sperimentato la pandemia. Lo fa con “Il sentiero della gioia“, un progetto che, se avete visto il numero di settembre/ottobre di Dolce Vita, si colloca sulla stessa lunghezza d’onda di questa testata, media partner di questo docu-film.

“Da sempre considerata il fine ultimo della vita, la felicità deve essere in realtà la compagna di ogni giorno, il mezzo per raggiungere una vita piena” dice il regista nella presentazione che segue a cui vi invitiamo a dedicare due minuti d’orologio.

Come suo solito, il modus operandi di Torelli è quello di esplorare i temi a lui cari attraverso una serie di interviste a persone dai più disparati saperi, in questo caso: “Persone che hanno scelto un modo diverso di combattere le avversità che la vita gli ha posto davanti e che con il loro esempio ci dimostrano che il lavoro su sé stessi, la fiducia in sé stessi e soprattutto la voglia di trasformare le difficoltà in sfide, e le sfide in successi, rappresentano il motore più potente per trasformare ciò che ci appare grigio e spento in un percorso entusiasmante, fatto di infinite piccole conquiste di cui essere fieri e da accogliere con gioia“.

E sempre come suo solito, il regista sceglie la strada del crowdfunding per raccogliere parte dei fondi utili a portare a termine il documentario. Una soluzione positiva non solo per raggiungere il budget necessario ma anche per creare una comunità di persone consapevoli, attive e ispirate.

C’è tempo fino alla fine di ottobre per partecipare alla raccolta sulla piattaforma “Produzioni dal basso” con contributi aperti alle disponibilità di ciascuno, anche di soli 5 euro. Tutti i sostenitori verranno ricompensati con delle ricompense esclusive. Trovate qui tutte le info e le modalità per aderire alla campagna.