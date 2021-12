Il testamento spirituale di Thomas Sankara

Nella storia dell’umanità ci sono stati tanti personaggi attorno ai quali sono state spese pagine e pagine di libri, articoli, riviste. Tra questi c’è sicuramente Thomas Sankara.

Per questo sarebbe ridondante tornarci su per offrire l’ennesima apologia del politico che è stato o delle sue idee, però soffermarsi su alcuni aspetti del suo agire, del suo influenzare la Storia è interessante per mostrare come, tra le varie rivoluzioni a lui attribuite, ce n’è una di cui si parla pochissimo.

Tutti sanno che con la sua idea di decolonizzazione politica, economica e culturale, Sankara ha segnato non solo un Paese, il suo il Burkina Faso, ma un’epoca intera. Politico progressista, precursore di almeno 20 anni di tematiche e politiche diventate mainstream oggigiorno, è stato portatore di una rivoluzione popolare e democratica fondata sull’anticapitalismo, sull’eradicazione la corruzione, sul miglioramento delle condizioni delle donne burkinabè, sull’allargamento dell’educazione e della salute pubblica per la sua popolazione.

Ciò detto, uno dei punti chiave del suo agire, ma di cui troppo poco si conosce e si è scritto, è la spiritualità.

Con questo termine si intende quel percorso di ricerca di consapevolezza tra trascendenza e immanenza in lui spiccato: il pensiero di Sankara è intriso di un cristianesimo militante di liberazione dall’oppressore – figlio della sua educazione familiare – di marxismo, di panafricanismo, mirato ad alimentare una morale universale, secolare svincolata dall’occidente e dal suo dominio coloniale centenario per poter migliorare le condizioni di vita dei più poveri (africani e non).

Nel suo intervento del 1987 all’OUA (Organizzazione per l’unità africana) sul debito africano, Sankara parla di morale, etica, parla di Bibbia e Corano, parla di poveri e ricchi. Potremmo considerarlo un lascito, un manifesto ideologico per i posteri. Una miscela profonda che fonde politica, socialità e giustizia, permeata tanto di un pensiero trascendente “spirituale”, quanto di quello immanente del comunismo “marxista”. Un pensiero che vale la pena ricordare:

“Tra il ricco e il povero non c’è la stessa morale. La Bibbia, il Corano, non possono servire nello stesso modo chi sfrutta il popolo e chi è sfruttato. C’è bisogno che ci siano due edizioni della Bibbia e due edizioni del Corano. Non possiamo accettare che ci parlino di dignità. Non possiamo accettare che ci parlino di merito per quelli che pagano e perdita di fiducia per quelli che non dovessero pagare. Noi dobbiamo dire al contrario che oggi è normale si preferisca riconoscere come i più grandi ladri siano i più ricchi. Un povero, quando ruba, non commette che un peccatucolo per sopravvivere e per necessità. I ricchi, sono quelli che rubano al fisco, alle dogane. Sono quelli che sfruttano il popolo.”

a cura di Fahbro aka Fabrizio Fiorilli

Amante di musica, spiritualità e basket. Vegetariano e No Global convinto