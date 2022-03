Esiste una grande quantità di prove che dimostrano come le aziende farmaceutiche siano i veri spacciatori dietro la crisi degli oppioidi negli Stati Uniti. Queste hanno eluso per anni la loro responsabilità pagando sanzioni minime e continuando a fare miliardi. Nel frattempo, dal 2000, 500mila americani sono morti per overdose da oppiacei.

The Crime of the Century di Alex Gibney, documentarista premio Oscar per Taxi to the Dark Side, mette in fila molte di queste prove. Con interviste a medici, insider e vittime della dipendenza, questo documentario mette in evidenza come i signori della droga qui non sono come Tony Montana o Walter White, ma sono società come Purdue Pharma e l’ormai fallita Inysys. Per fortuna in questa storia esistono anche coloro che non si sono fatti comprare: giornalisti, scrittori, ex agenti della DEA e medici che hanno cercato di reagire e di spargere la voce. Non ancora disponibile in italiano il documentario, prodotto da HBO, ha ottenuto ottime recensioni. Oltreoceano.