Il THC varia sensibilmente, anche all’interno della stessa pianta

La percentuale di THC nei fiori di cannabis varia in modo significativo, anche all’interno della stessa pianta. La conferma arriva da uno studio scientifico da poco pubblicato su Scientific Reports, rivista scientifica che fa parte del network di Nature.

Il punto di partenza per i ricercatori è che: “Il Delta-9-tetraidrocannabinolo (THC) totale di Cannabis sativa e C. indica essiccate è importante per i consumatori/pazienti e deve essere riportato accuratamente sia per i fiori essiccati a scopo ricreativo che per quelli medicinali”.

E quindi i ricercatori hanno analizzato fino a 100 grammi di cannabis da dodici lotti di otto cultivar commerciali per capire le differenze, in quello che è il primo studio scientifico che analizza “la variabilità del THC totale in numerose cultivar di cannabis a predominanza di THC utilizzando un ampio approccio di campionamento casuale e le sue implicazioni in merito alla segnalazione del valore singolo del THC totale”.

“Sia il CBD che il THC vengono prodotti attraverso lo stesso percorso biochimico e immagazzinati nella cavità secretoria delle teste dei tricomi ghiandolari”, sottolineano nella pubblicazione scientifica, dove è stato preso ad esempio il modello si legalizzazione del Canada, primo Paese del G7 ad aver legalizzato il mercato nel 2018.

VARIAZIONE DEL THC: I RISULTATI DELLO STUDIO

I risultati della ricerca raccontano che: “La variazione dei valori di THC totale all’interno dei diversi strati della pianta (cime apicali e cime inferiori) e tra piante dello stesso lotto è stata esaminata utilizzando un unico metodo analitico. All’interno di uno strato (ad esempio le cime apicali) su nove lotti, il THC totale variava dal 3,1 al 6,7% del contenuto effettivo, con solo il 30-41% circa delle singole repliche che rientravano nel rispettivo intervallo di confidenza interno (CI) del 99% (rappresentativo della media del lotto). Tra la parte superiore e inferiore delle piante in tre lotti, il THC totale variava del 4,7-6,1% del contenuto effettivo di THC. Tra le piante di una cultivar, il THC totale medio variava del 2,8%, il che era statisticamente significativo”.

Quindi, secondo i ricercatori, considerando lo stesso strato, ma di piante diverse dello stesso lotto, la variazione di THC andava dal 3,1 al 6,7%.

Considerando invece la stessa pianta, ma i diversi strati delle cime, la variazione andava dal 4,7 al 6,1%, il che significa che se la cima apicale ha un valore del 20%, quelle più basse potrebbero invece arrivare al 13,9%. Infine tra le diverse piante di una stessa cultivar, la variazione media del THC è stata del 2,8%, considerata come statisticamente significativa.

NORMATIVA ED ETICHETTATURA

In Canada l’etichettatura della cannabis essiccata deve includere un singolo valore, in mg/g, per THC e l’indicazione del THC totale, ritenuto rappresentativo dell’intero lotto. “Tuttavia, non è ben chiaro quanto il valore sull’etichetta sia rappresentativo della potenza dell’intero lotto o della cannabis essiccata in ciascuna unità commerciale”, scrivono i ricercatori, che avanzano anche una proposta, quella di indicare la percentuale di THC con un intervallo (ad esempio dal 19 al 23%), cosa che accade oggi in Italia con alcune varietà di cannabis medica.

Da tempo nel settore cannabis si cerca di stigmatizzare l’attenzione alle percentuali di THC, che non può essere l’unico indicatore valido, e che ha conseguenze negative sull’intera filiera. Genetiche di alta qualità con aromi distintivi e potenziali benefici medicinali vengono talvolta rifiutate dal mercato perché non soddisfano le aspettative. I negozi di cannabis all’estero (così come i coffee shop) si sentono obbligati ad acquistare principalmente prodotti ad alto contenuto di THC, il che può compromettere la diversità e la qualità dei prodotti.

Tatnto che MJBizDaily, testata americana, ha pubblicato un’intervista a Orville Bovenschen, CEO di Pure Sunfarms – che ha finanziato lo studio – chiedendosi: “Perché l’industria della marijuana non riesce a liberarsi dalla dipendenza dal THC?”.

“Nonostante l’enfasi sull’effetto entourage, sui cannabinoidi secondari, sui terpeni e ora la crescente consapevolezza che la potenza pubblicizzata non significa molto in termini di effetto complessivo o qualità, la percentuale di THC è ancora lo standard del settore per misurare la qualità e cosa acquistare”, si legge nell’articolo, che si interroga su come invertire questa tendenza.