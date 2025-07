Terrazzi e giardini in ombra, le migliori piante per gli spazi ombreggiati

Non tutti i balconi e i terrazzi godono di una grande esposizione solare costante, ma questo non deve essere un limite anzi. Può diventare l’occasione perfetta per creare uno spazio verde fresco e rigoglioso, scegliendo in particolare tra le numerose specie di piante che non amano il sole e prediligono l’ombra per prosperare.

Inoltre uno dei preziosi vantaggi degli spazi aperti poco esposti alla luce del sole è che difficilmente le piante si bruceranno, anche durante le giornate roventi delle calde estati.

Ma quali sono le piante ideali per le zone d’ombra? Ecco una selezione delle piante più diffuse e reperibili, ideali per un giardino o un terrazzo all’ombra o comunque poco soleggiato.

Indice Toggle HOSTA

EDERA

FELCE

ORTENSIA

BEGONIA

HOSTA

La Hosta è una pianta perenne originaria della Cina e del Giappone, facile da coltivare e molto rigogliosa. Presenta delle grandi foglie variegate e dei fiori bianchi perfetti per illuminare lo spazio esterno. Non disdegna il sole ma non lo ama, infatti se troppo forte o diretto potrebbe rischiare di bruciarsi e compromettere la salute generale di tutta la pianta.

EDERA

Una delle piante rampicanti sempreverdi da ombra più comuni e conosciute in tutta Europa, soprattutto perché è molto resistente, versatile e di facile coltivazione. Perfetta per creare una copertura verde sui balconi o sulle pareti. In generale l’edera non teme la luce, ma è da evitare l’esposizione diretta e prolungata che potrebbe bruciare le foglie e danneggiare la pianta. Per questo motivo cresce felicemente in zone a mezz’ombra e fresche ma si adatta benissimo anche all’ombra.

FELCE

Anche la felce, tipica pianta del sottobosco resistente e particolarmente decorativa, è perfetta per uno spazio con carenza di luce solare. Forma un cespuglio molto fitto, anche in vaso, e richiede poca manutenzione. Ne esistono diverse specie e varietà, tutte adatte dato che non gradiscono l’esposizione solare diretta, ma le più comuni che amano l’umidità e l’ombra sono la Nephrolepis e la Asplenium e risultano ottime per i giardini e i terrazzi ombreggiati.



ORTENSIA

Cespuglio a foglia caduca, il cui nome scientifico è Hydrangea, è conosciuta principalmente per gli splendidi fiori che regala da primavera fino a fine estate. Il loro colore, generalmente rosa o azzurro, varia in base al grado di acidità del terriccio.

La pianta dell’ortensia richiede poche attenzioni, non ha bisogno della luce diretta, resiste bene al freddo e vive per molti anni, perfetta da posizionare negli angoli freschi, umidi e ombrosi.

BEGONIA

La Begonia è una pianta di origine tropicale della famiglia Begoniaceae, che comprende circa 1.900 specie tutte di facile coltivazione sia in un giardino che in un terrazzo con un’insufficiente esposizione solare. Questa pianta infatti predilige le zone d’ombra e risulta tra le più adatte per i posti ombreggiati, l’esposizione diretta invece è assolutamente sconsigliata perché può bruciare le foglie.

La sua fioritura ha una lunga durata, spesso dalla primavera fino all’autunno, e non ama le basse temperature per cui in inverno è consigliato metterla al riparo.

Con le giuste piante anche uno spazio in ombra può diventare un angolo di verde accogliente e rigoglioso, in qualunque stagione.