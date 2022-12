Che la pianta delle meraviglie suscitasse umori contrastanti tra le persone, era notorio. Sappiamo inoltre che ci sono molti interessi a mantenere la cannabis illegale, primi fra tutti, quelli della criminalità organizzata. È notorio anche che siano molte le aziende e le multinazionali che stanno perdendo utili a seguito della legalizzazione della cannabis in numerosi Stati del mondo, come è stato dimostrato ad esempio per l’industria farmaceutica.

Ciò che ancora non è così noto è che ci sono vere e proprie azioni di lobbying da parte di numerose aziende molto conosciute, affinché la cannabis negli USA non venga mai legalizzata a livello federale.

In altre parole, come riporta Leafly in un recente articolo, ed aveva a sua volta riportato Marijuana Moment il mese precedente, seguendo il denaro, come recita un vecchio adagio giornalistico, siamo in grado di rintracciare i nomi delle maggiori aziende che finanziano azioni di lobbying contro la legalizzazione della cannabis.

Quel che forse sorprende maggiormente però, è il fatto che tra le suddette aziende, oltre ad esempio alle prevedibili aziende del settore farmaceutico, ci siano anche aziende del tutto inaspettate, come quelle del settore dolciario.

CHI RICEVE DENARO PER MANTENERE LA CANNABIS ILLEGALE?

A quanto pare, la prima a ricevere denaro per azioni di lobbying contro la legalizzazione della cannabis negli USA a livello federale sarebbe un’organizzazione “senza scopo di lucro” – sì, avete capito bene – chiamata CADCA (Community Anti-Drug Coalitions of America) che è stata fondata nel 1992 con il dichiarato intento di “creare comunità libere dalla droga”.

Il loro obiettivo naturalmente non sembra tener conto del fatto che la cosiddetta “war on drugs” si sia dimostrata totalmente fallimentare e non abbia fatto altro che incrementare il disagio sociale e il giro d’affari della criminalità organizzata, parametri che migliorano laddove invece le droghe sono state depenalizzate e regolamentate.

Ma chi finanzia l’organizzazione senza scopo di lucro affiché si adoperi in azioni di lobbying per impedire che venga approvato il disegno di legge per la depenalizzazione federale, il Cannabis Administration and Opportunity Act (CAOA)?

Per saperlo, basta seguire il denaro, andando a leggere una pagina, ormai cancellata dal sito della CADCA, ma della quale rimane traccia negli archivi internet…

BIG PHARMA E IL LOBBYING CONTRO LA LEGALIZZAZIONE FEDERALE

L’elenco dei donatori del CADCA che appartengono al settore farmaceutico e che, come detto, non ci colgono di sorpresa, include compagnie poco note, almeno qui in Italia, come PurduePharma, Endo, Auburn, PhRMA Foundation, Miami Luken, Invidior, Alkermes e Mallinckrodt Pharmaceuticals.

Ma in questo elenco compare anche la ben più nota, o per meglio dire, “famigerata” Pfizer. Bisogna infatti sapere che, curiosamente, questo colosso farmaceutico al quale è stata data carta bianca per la sperimentazione in fase III sulla quasi totalità della popolazione mondiale per il cosiddetto “vaccino anti-Covid”, non aveva esattamente quello che può definirsi un curriculum immacolato, ma questa è un’altra storia. Forse.

La “benemerita” però, a quanto pare, si sarebbe anche adoperata nell’elargire lauti finanziamenti al CADCA affinché questa organizzazione facesse pressione sui membri del Congresso per bloccare il CAOA. Ci sarebbe però un altro colosso farmaceutico a farle compagnia, un’altra azienda che ha avuto autorizzazioni condizionate in tempi record dagli enti preposti per il prodotto salvifico di cui sopra: Johnson & Johnson.

Pensate un po’ quindi: la stessa azienda che in passato ha dovuto rispondere in varie cause legali per la sua responsabilità sull’epidemia di oppioidi negli USA, oggi “si preoccupa per la salute degli americani” facendo pressione affinché non venga passata la legge sulla depenalizzazione della cannabis, che, paradossalmente potrebbe invece riuscire a mitigare i danni da loro inferti a seguito della suddetta epidemia.

LE AZIENDE CHE SI ADOPERANO PER MANTENERE LA CANNABIS ILLEGALE

Ma vediamo ora anche tutte le altre aziende che si adoperano attivamente per mantenere la cannabis illegale negli Stati Uniti, ecco i settori che ricoprono:

MEDICO: come Caron, Cardinal Health, Consumer Healthcare Products Association;

CONTABILE: PWC, Deloitte, and Ernst & Young, etc.;

BANCARIO: Barclays, Deutsche Bank, and Goldman Sachs, etc.;

LEGALE: Skadden, Ropes & Gray, Quarles & Brady, etc.;

PUBBLICITÀ E MARKETING: Abelson Taylor, Kekst CNC, IMN Solutions, etc.

LA LISTA DEI PORTATORI D’INTERESSE PIÙ INATTESI

Tra le organizzazioni che si adoperano attivamente per finanziare campagne di lobbying contro il disegno di legge per la depenalizzazione federale della cannabis negli USA, scopriamo dei portatori d’interesse del tutto inaspettati, tra cui:

la National Football League, nonostante numerosi suoi football star siano grandi sostenitori della cannabis;



la United Methodist Church, nonostante negli anni ’70, i metodisti fossero tra i maggiori progressisti nella chiesa americana;

la Southeast Missouri State University, nonostante nello stesso Stato si sia votato e ottenuto la legalizzazione statale;



Eluna, una fondazione caritatevole che da tanti anni si occupa dei bambini a rischio; senza pensare che rinchiudere in carcere un genitore per il possesso di modeste quantità di cannabis, come ancora succede in alcuni Stati USA, certamente non aiuterebbe la causa;

ma la presenza più curiosa sarebbe da attribuirsi forse alla Krispy Kreme, un’azienda del settore dolciario, nota per le sue ciambelle: cosa avrebbe da guadagnare dal sostenere finanziariamente la CADCA per mantenere la cannabis illegale? Gli autori dell’articolo di Leafly hanno inviato un’e-mail al PR aziendale di Krispy Kreme per scoprirlo, ma non hanno ottenuto risposta.