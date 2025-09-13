Tea Time

Il tè come luogo d’incontro

Il tè come luogo d’incontroUn aneddoto curioso racconta che la Duchessa di Bedford, un pomeriggio del 1842, assalita da un languorino, chiese tortine e sandwich da gustare insieme a una tazza di tè inaugurando così l’usanza del tè delle cinque. In realtà, fino al tardo XVIII secolo, la cena era consumata in quella che è oggi l’ora di pranzo, ed era seguita al termine della giornata da uno spuntino serale. Quando la cena cominciò a spostarsi sempre più tardi nel pomeriggio, il tè accompagnato da pane e burro era già servito agli ospiti in visita. Alla fine del XIX secolo la cena migrò nelle ore serali diventando anche un’occasione per i più ricchi di vestirsi in modo elegante.

In epoca vittoriana ed edoardiana, la parola “tea” poteva indicare diverse cose. All’inizio, quello che sarebbe poi diventato il tè del pomeriggio, prese il nome di low tea, poiché era servito insieme a torte, panini, pasticcini e sandwich, su tavolini bassi anziché sul tavolo da pranzo. Il termine high tea, che spesso viene erroneamente confuso con il tè del pomeriggio, era invece un pasto abbondante a base di pasticci di carne e altri piatti salati, pane e formaggio consumati dai membri delle classi lavoratrici all’ora di cena.

I tè pomeridiani di comunità invece coincidevano con eventi di beneficenza organizzati dalle signore altolocate per festeggiare accadimenti importanti. La tradizione è continuata fino al XXI secolo con solenni ricevimenti a base di tè organizzati per celebrare il Giubileo d’Oro, d’Argento e di Zaffiro della Regina Elisabetta. Nel XIX secolo, il “Movimento per la Temperanza” condusse una battaglia per incentivare il consumo del tè in alternativa alla birra. A tale scopo, le signore dell’alta società, organizzavano grandi eventi a base di tè che, originariamente destinati alla raccolta fondi, divennero presto un terreno per affermare la propria superiorità sulle altre dame.

I tea meeting e le feste di paese erano inoltre occasioni nelle quali il tè usciva dai confini domestici per entrare in spazi pubblici: come i luoghi di ristoro delle stazioni, i ristoranti degli hotel e, a partire dal 1860, nelle sale da tè. Frequentate soprattutto dalle donne, le sale da tè divennero il ritrovo naturale delle suffragette: l’emancipazione femminile era in moto.

