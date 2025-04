Le tasse della cannabis per dare un reddito alle famiglie in difficoltà

Le tasse provenienti dalla vendita della cannabis ad uso adulto garantiranno un reddito di base alle famiglie in difficoltà.

Accade ad Albuquerque, città del New Mexico, dove il consiglio comunale ha approvato la risoluzione chiamata Marijuana Equity and Community Reinvestment stanziando 4 milioni di dollari provenienti dalle tasse sulla cannabis ad uso adulto per finanziare un’iniziativa di reddito garantito per i residenti.

“Questo programma mette i fondi dove sono più necessari, nelle mani delle famiglie in difficoltà che lavorano per costruire un futuro migliore”, ha dichiarato il sindaco della città Tim Keller aggiungendo che: “Albuquerque è una città che lotterà sempre per correggere le ingiustizie e si impegnerà per aiutare le famiglie a ottenere gli strumenti necessari per avere successo con dignità”.

LE TASSE DELLE CANNABIS PER LE FAMIGLIE IN DIFFICOLTÀ

Il programma si concentrerà sulla riduzione del divario di ricchezza fornendo sostegno finanziario ai residenti a basso reddito in due aree cittadine. Il primo gruppo dell’iniziativa includerà 80 famiglie che riceveranno 750 dollari al mese per tre anni. Un secondo gruppo sarà composto da 20 famiglie e fino a 40 giovani in difficoltà.

La priorità per la partecipazione a questo programma pilota sarà data a coloro che sono stati colpiti negativamente dalla criminalizzazione della marijuana, tra cui persone di colore, native americane, asiatiche, delle isole del Pacifico, donne, famiglie a basso reddito e giovani di età compresa tra 14 e 24 anni.

“Questi fondi non fanno parte del nostro bilancio, sono una somma fissa che riceveremo ogni anno e che ci servirà per cercare di ottenere giustizia laddove c’è stata ingiustizia”, ​​ha dichiarato la Consigliera del Distretto 3 di Albuquerque, Klarissa J. Peña.