Taiwan e la moda del bubble tea

Il bubble tea (nǎichá) è una bevanda a base di tè freddo, originaria dell’Asia orientale in particolare da Taiwan, e diffusasi successivamente in tutto il mondo. La ricetta originale prevede una infusione di tè freddo con latte, aromi e dolcificanti (come miele o zucchero) al quale si aggiungono le perline di tapioca, il ghiaccio e degli estratti alimentari come gelatina di frutta. Le sferette, dette popping bubbles (bolle che scoppiano), contengono succhi di frutta o sciroppi alimentari. Le più diffuse sono quelle al gusto di mango, litchi, fragola, mela verde, maracuja, melograno, arancia, melone, mirtillo, caffè, cioccolato, yogurt, kiwi, pesca, banana, limetta, ciliegia e ananas. La preparazione viene poi miscelata in uno shaker e versata nel tipico bicchiere con tappo semisferico e cannuccia.

Il bubble tea si è diffuso a Taiwan negli anni ’80, ma non si sa con certezza chi l’abbia inventato e molto probabilmente esisteva già in passato. Inizialmente nella preparazione si utilizzavano perle di tapioca più grosse ma in seguito furono sostituite con perle più piccole e si diffusero i gusti alla frutta. Oggi esistono locali interamente dedicati al bubble tea che si divide in due tipologie: con latte e senza latte. Entrambi possono essere a base di tè nero, tè verde oppure oolong ed ogni versione può essere aromatizzata con gusti diversi. I bubble tea con latte sono preparati con latte fresco, ma talvolta anche condensato e gli ingredienti cambiano in base al locale che lo prepara. Anche se il bubble tea è originario di Taiwan, si stanno diffondendo varianti fusion ispirate ad altre tradizioni culinarie.