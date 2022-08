Ogni volta che prendo una pausa dalle mie attività di coltivazione non passa molto tempo prima che mi venga l’ansia di allestire tutto di nuovo. Addirittura molto prima che le mie scorte finiscano. Ma questa volta le mie scorte scarseggiavano e, per me, le varietà autofiorenti sono sempre state la prima scelta quando devo procedere al raccolto il più velocemente possibile. La coincidenza ha voluto che ricevessi alcuni semi della nuova Sweet Mimosa XL Auto® (SWS94), uno strain autofiorente di quarta generazione recentemente lanciato da Sweet Seeds®.

L’avventura ha inizio

Per il mio box di coltivazione di 1 m2 ho deciso di usare 9 piante in vasi da 11 litri. Per sicurezza ho usato 10 semi, ma sono germinati tutti. Per la fase della fioritura ho usato una miscela di substrato arricchito al quale ho aggiunto un 10% di perlite, 5% di humus di lombrico e 50 grammi per pianta di guano di pipistrello in polvere.

Dopo averle travasate nei vasi definitivi sono state piazzate sotto luci HPS di 600W, mi piace ancora utilizzare l’illuminazione HPS quando coltivo in pieno inverno perché i bulbi al sodio ad alta pressione producono abbastanza calore da compensare le notti fredde.

I bei colori e gli aromi dolci della fase di fioritura

Intorno al 34° giorno dopo la comparsa dei cotiledoni, i primi pistilli hanno iniziato a raggrupparsi per formare le prime infiorescenze. Sweet Mimosa XL Auto® si allunga molto nelle prime settimane di fioritura, e le piante passano da 20 cm di altezza a circa 60 cm in appena un paio di settimane.

Intorno al 45° giorno è arrivato il momento di dar loro del fertilizzante per la fioritura dato che le piante avevano già usato la maggior parte dei nutrienti presenti nel substrato. Una settimana dopo gli ho dato un’altra dose di fertilizzante, e anche di CalMag, giusto per essere sicuro che le piante avessero tutto ciò di cui hanno bisogno in questa fase critica della fioritura.

Il raccolto di Sweet Mimosa XL Auto®

Con la gamma XL Auto della collezione di Sweet Seeds® il coltivatore è sempre sicuro di ottenere grandi rese, ne ho avuto conferma ancora una volta con questa bella varietà.

L’altezza delle piante era di circa 90-105 cm ed erano tutte piene di rami laterali con cime pesanti.

Il raccolto è stato effettuato esattamente 65 giorni dopo la comparsa dei cotiledoni, con infiorescenze grandi e compatte totalmente ricoperte di tricomi, anche nelle foglie circostanti. Durante questa operazione l’intera casa si è riempita di aromi incredibili.

Le infiorescenze sono poi state messe ad essiccare per 12 giorni e sono finite nei barattoli di vetro. Sweet Mimosa XL Auto® è una pianta dalla resa davvero buona. Ho ottenuto tra i 35 e i 45 grammi per pianta, per un totale di 375 gr. di cime resinose e fragranti da 9 piante complessive.

Un ultimo assaggio di gloria

È davvero molto facile spiegare quanto è stato piacevole fumare e vaporizzare questa varietà deliziosa. La prelibata Sweet Mimosa XL Auto® rivela note di frutta e sapori di arancia che sfociano in un’esplosione di dolce freschezza in bocca e nel naso.

Dopo averla accesa, la base terrosa prende il sopravvento. Ma gli aromi citrici permangono in bocca per qualche minuto dopo aver fatto l’ultima boccata, provocando una sensazione di incredibile freschezza che risulta molto difficile da dimenticare e che spesso lascia desiderosi di averne di più.

Molti consumatori di cannabis medica possono ottenere benefici dagli effetti di questa varietà. Questo gioiello di Sweet Seeds® ha un effetto vivace e allegro e stimola la creatività e l’immaginazione. Una varietà autofiorente che ogni coltivatore di cannabis dovrebbe provare almeno una volta. Sweet smokes!