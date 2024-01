Questa volta ho deciso di optare per una varietà che potesse essere una buona opzione per alcune estrazioni e la scelta è stata evidente. Questa squisita gemma della collezione genetica di Sweet Seeds® mostra una prolifica produzione di tricomi a testa grossa e uno straordinario profilo terpenico, che sicuramente impressionerà anche gli appassionati più esperti delle estrazioni di cannabis.

Tutto questo tenendo presente che metà del raccolto rimarrebbe sotto forma di fiori, per mio uso personale. Di conseguenza, ho fatto germinare 9 semi con l’intenzione di coltivare 9 piante in un’area fiorita di 1 m2. I primi 6 semi sono germogliati entro 24-48 ore, mentre gli altri 3 hanno avuto bisogno di un giorno in più, ma erano sane, quindi le 9 piante erano vitali.

In condizioni di crescita ottimali, le piante sono cresciute a un ritmo eccezionale ed erano pronte per la fase di fioritura solo 24 giorni dopo la germinazione, con altezze che andavano da 18 cm a 25 cm. Come molti coltivatori sanno, le varietà F1 Fast Version di Sweet Seeds® sono varietà dipendenti dal fotoperiodo e caratterizzate da una fioritura ultrarapida, di solito circa 10-15 giorni più veloce rispetto alle loro versioni originali.

In altre parole, hanno una fase di fioritura veloce quanto quella di un autofiorente, ma dipendono dal fotoperiodo, il che significa che possono rimanere in fase vegetativa per tutto il tempo desiderato dal coltivatore e possono essere utilizzate per la caccia al fenotipo, selezionare le madri e crescere un clone, proprio come qualsiasi altra pianta dipendente dal fotoperiodo che conosciamo.

Il parentale autofiorente usato nello sviluppo di queste varietà può avere un certo impatto in termini di stabilità e omogeneità, ma i coltivatori di Sweet Seeds® hanno svolto un lavoro impressionante con Sweet Mandarine Zkittlez F1 Fast Version®, poiché fin dalle prime settimane di vita le piante presentano un’uniformità difficile da trovare anche nei ceppi dipendenti dal fotoperiodo originariamente sviluppati da due cloni d’élite.

Le 9 piante hanno mostrato uno sviluppo robusto, con circa 5 nodi e robusti rami laterali quando il fotoperiodo è passato da 18/6 a 12/12 il 27° giorno dopo la germinazione. Sono state fatte fiorire in vasi da 11 litri utilizzando una miscela di terreno appositamente studiata per la coltivazione della cannabis, alla quale ho aggiunto una quantità extra di perlite (circa 200 ml per vaso) e un po’ di guano in polvere (circa 50 gr per pianta). I fertilizzanti liquidi sono stati utilizzati solo a metà fioritura.

Essendo una varietà ben bilanciata (60% Indica/40% Sativa), dopo il passaggio a 12/12h le piante si allungano fino a circa 2 o 3 volte la loro dimensione iniziale. Tuttavia è una varietà molto semplice con cui lavorare in un’area di 1 m2 con luci a LED. La produzione di resina inizia presto e i toni agrumati riempiono l’aria fin dalla formazione dei primi calici.

Quindi, a sole 6 settimane dal passaggio a 12/12h, la maggior parte delle piante erano già mature o quasi. In circostanze normali, avrei aspettato un po’ di più, dato che anche nel catalogo Sweet Seeds® questa varietà è elencata con un periodo di fioritura di 7 settimane. Ma poiché una buona parte doveva essere utilizzata per le estrazioni, sono state tutte raccolte prima, proprio per garantire che i tricomi fossero freschissimi.

Delle 9 piante ho deciso di conservare le cime principali e qualche altra gemma di buon calibro, mentre tutte le altre gemme di calibro medio e le gemme piccole comunemente chiamate “pop corn” sono state utilizzate per fare diverse estrazioni, come il dry sift e l’ice-O-lator. Entrambi erano un dono per i sensi quando fumati o vaporizzati.

Spezzettando alcuni pezzi di hashish le mie dita si sono impregnate della stessa fragranza che sente quando sbuccio un’arancia. Tuttavia, questo aroma è stato ulteriormente esaltato dall’interazione armoniosa con gli altri terpeni contenuti nei tricomi di Sweet Mandarine Zkittlez F1 Fast Version®.

Testo: Tommy L. Gomez

Foto: Tommy L. Gomez e Sweet Seeds®