In Svizzera il Why not? Shop raddoppia i punti vendita

Andando contro ogni tendenza e malgrado le difficoltà e le chiusure causate dal Covid, e a quelle burocratiche e legislative legate al controverso mondo della canapa, il Why not? Shop, non solo ha tenuto duro in questi ultimi anni, ma dal mese di giugno di quest’anno ha aperto un nuovo punto vendita nel cuore pulsante della città di Lugano, che va ad aggiungersi al quello di Chiasso aperto ormai dal 2018.

Per chi non lo sapesse, il Why not? Shop è nato dal concetto delle vignette “why? why not?” dell’illustratore-vignettista Ivan Art, che da ormai un ventennio porta avanti la causa della canapa con le sue illustrazioni satiriche. I negozi Why not? Shop, che ne seguono la filosofia e lo stile, vogliono essere un punto di incontro e di informazione capace di sensibilizzare le persone sui molteplici utilizzi della canapa offrendo allo stesso tempo una vastissima gamma di prodotti di ottima qualità. Articoli per la coltivazione, articoli per fumatori, poster e libri, articoli regalo e ovviamente, moltissimi fiori di canapa di qualità tra cui anche quelle premiate alla CannaSwissCup 2022.

Il nuovo why not? Shop di Lugano, situato in via Lavizzari 9, è aperto dal martedì al venerdì dalle 12:00 alle 18:00 e i sabati dalle 12:00 alle 17:00.

Il negozio di Chiasso, al confine con Como, in via Volta 2° è invece aperto dal martedì al venerdì 11:00-13:00/15:15 – 18:30 e sabato 12:30 – 17:00.

Per maggiori informazioni e acquisti online Whynotshop.ch, IG: @thewhynotshop @why_not_shop_lugano o FB whynotshopswitzerland.

Per tutti i tuoi bisogni canaposi vieni a trovarci!

CBDiamo!