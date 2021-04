Super ricchi: chi ha fatto più affari nell’anno della pandemia

Quello che si è instaurato circa un anno fa fra capitalismo e pandemia è un rapporto altalenante e imprevedibile che ha palesato due verità parecchio condivise nell’opinione pubblica: se da una parte le attività miliardarie delle persone più ricche non sono immuni agli effetti collaterali di una emergenza sanitaria, dall’altra proprio grazie al coronavirus altre sono diventate ancora più ricche.

A metà Marzo 2020, mentre tutti iniziavamo a fare i conti con lockdown e chiusure, Forbes completava la lista delle persone più ricche e potenti del globo, stimando 2.095 miliardari, di cui più della metà suddivisi fra USA e Cina. Poco prima, a metà febbraio dello stesso anno, i miliardari che Forbes pensava di mettere in lista erano 2.321, ben 226 in più rispetto a quelli che sarebbero poi stati.

Il coronavirus era appena entrato nelle nostre vite e già alcuni fra i ricchissimi ne sentivano gli effetti sui portafogli. A seguire i mercati azionari globali sono crollati e la loro stretta soffocante su America ed Europa ha dissolto parecchie fortune e impoverito una parte abbondante dei ricchi da “platea”, cioè quelli che non sono così ricchi da finire ogni anno nella top 100 di Forbes, ma che comunque fanno da audience per chi invece ci riesce. In linea generale, se qualcuno avesse dovuto tirare delle somme riguardo i super ricchi del 2020 avrebbe di certo notato una contrattura nelle finanze di molti di loro. Moltissimi davvero ricchi, tra cui Adam Neumann (WeWork), hanno visto la loro fortuna dissanguata del 51% rispetto al 2019. Forbes ha fatto un po’ di calcoli e dal 2019 al 2020 il valore dei miliardari nel mondo è calato di 700 mld.

Inutile dire che parliamo sempre di cifre altissime e di capitali immensi per cui, nel 2021, mentre buona parte del globo ancora fatica a rialzarsi dopo il volo in picchiata del 2020, non sorprende che taluni invece abbiano accresciuto il loro patrimonio in maniera esorbitante e forse come nessuno aveva mai fatto prima. Esatto, l’aggiornamento annuale di Forbes sottolinea per il 2021 un arresto nelle finanze di molti, ma dei decolli strepitosi per alcuni pochissimi eletti, e anche un aumento nelle registrazioni dei nuovi miliardari. Sono circa 500 le new entry nel mondo dei ricchissimi e già solo al quarto mese del 2021 hanno guadagnato 8 mila miliardi in più rispetto a quanto avevano fatturato gli ultra ricchi del 2020. Da questo punto di vista, la crisi sanitaria ha dapprima segnato una battuta d’arresto per i miliardari, ma è stata poi un motore propulsore per alcuni di loro. Fra tutte le meteore di Forbes è ormai consolidato Eric Yuan, il fondatore e CEO di Zoom.

Jeff Bezos e Amazon sono al primo posto per il quarto anno di fila. Il patrimonio si aggira oggi intorno ai 177 miliardi di dollari. Amazon è stata forse una delle pochissime multinazionali che nell’anno di grande sconforto ha visto aumentare il suo valore. L’aumento dell’e-commerce è stato quasi del 100% lo scorso anno e continua di gran corsa anche in questi mesi. Di certo non si arresterà, ma anzi troverà nuovi metodi di espansione e aumento di profitto.

Il numero due della classifica di Forbes è Elon Musk, il signor Tesla. Il valore del brand è quintuplicato quest’anno e la popolarità di Elon Musk, protagonista di alcune bravate mediatiche come il suo intervento “gamestonk” a proposito della vicenda Gamestop, vola come le sue visioni. Per l’opinione pubblica è un genio illuminato che ha fatto dei suoi giochi la sua ricchezza e viceversa.

All’altro capo del mondo, dove la distanza sociale fra ricchi e non ricchi è ancora più evidente, chi ha saputo cogliere dalla pandemia un’occasione di guadagno estremo è Bom Kim. Coupang è un’azienda della Corea del Sud che si occupa di e-commerce e l’anno scorso è letteralmente esplosa per le richieste. Mentre Elon Musk aumentava la sua crescita del 560% Bom Kim era già al 670%. In percentuale, l’azienda Coupang e il suo fondatore sono il soggetto economico che più di tutti si è arricchito durante la pandemia.

Di seguito, la classifica delle 10 persone più ricche del mondo.

#1 | Jeff Bezos

Patrimonio: 177 miliardi di dollari

Fonte di ricchezza: Amazon

Residenza: Seattle

#2 | Elon Musk

Patrimonio: 151 miliardi di dollari

Fonti di ricchezza: Tesla, SpaceX

Residenza: Austin, Texas

#3 | Bernard Arnault

Patrimonio: 150 miliardi di dollari

Fonte di ricchezza: beni di lusso

Residenza: Parigi

#4 | Bill Gates

Patrimonio: 124 miliardi di dollari

Fonte di ricchezza: Microsoft

Residenza: Medina, Washington

#5 | Mark Zuckerberg

Patrimonio: 97 miliardi di dollari

Fonte di ricchezza: Facebook

Residenza: Palo Alto, California

#6 | Warren Buffett

Patrimonio: 96 miliardi di dollari

Fonte di ricchezza: Berkshire Hathaway

Residenza: Omaha, Nebraska

#7 | Larry Ellison

Patrimonio: 93 miliardi di dollari

Fonte di ricchezza: software

Residenza: Lanai, Hawaii

#8 | Larry Page

Patrimonio: 91,5 miliardi di dollari

Fonte di ricchezza: Google

Residenza: Palo Alto, California

#9 | Sergey Brin

Patrimonio: 89 miliardi di dollari

Fonte di ricchezza: Google

Residenza: Los Altos, California

#10 | Mukesh Ambani

Patrimonio: 84,5 miliardi di dollari

Fonti di ricchezza: varie

Residenza: Mumbai, India