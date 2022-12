Lo ha annunciato un comunicato diffuso sui social in risposta al decreto, già passato al Senato, che introduce l’articolo 633-bis, già ribattezzato “decreto anti-rave“, nel Codice penale.

L’evento è annunciato per sabato 17 dicembre e coinvolgerà diverse città italiane da nord a sud. Le informazioni, sui luoghi e orari delle manifestazioni, rimbalzano in rete in maniera informale, in linea con lo spirito dell’evento e in chiara polemica con i professionisti dell’informazione da evitare, come si legge in questa pagina, tanto quanto le forze dell’ordine.

D’altronde dal Teknival di ferragosto 2021 a Valentano abbiamo assistito a una valanga di notizie di morti e violenze, rivelatesi poi false. Una narrazione, veicolata in modo tendenzioso dai giornalisti dei mezzi di comunicazione mainstream, in cui i free party vengono fatti passare come luoghi di eccezionale violenza.

Il decreto anti-rave

Il testo di legge, contro il quale sabato 17 dicembre si sfilerà ballando, prevede la reclusione da tre a sei anni e una multa da euro 1.000 a euro 10.000 per “chiunque organizza o promuove l’invasione arbitraria di terreni o edifici altrui, pubblici o privati, al fine di realizzare un raduno musicale o avente altro scopo di intrattenimento”, quando dall’invasione “deriva un concreto pericolo per la salute pubblica o per l’incolumità pubblica a causa della inosservanza delle norme in materia di sostanze stupefacenti ovvero in materia di sicurezza o di igiene degli spettacoli e delle manifestazioni pubbliche di intrattenimento, anche in ragione del numero dei partecipanti ovvero dello Stato dei luoghi”.

Inoltre viene disposta la confisca delle “cose che servirono o furono destinate a commettere il reato” e di “quelle utilizzate per realizzare le finalità dell’occupazione o di quelle che ne sono il prodotto o il profitto”.

La street rave parade

E’ evidente come il fenomeno dei rave e dei free party facciano paura al potere, probabilmente perché mostrano modalità radicalmente diverse e anticapitaliste di stare insieme in autogestione.

Come ha scritto Marco Perduca, che tante battagli antiproibizioniste ha condotto in Italia e che per questo abbiamo intervistato su Dolce Vita: “Per cancellare le nuove proibizioni occorrerà continuare a far conoscere la cultura dei free-rave, feste o teknival”. In tal senso l’evento di sabato 17 dicembre è solo l’inizio.