«In questi 6 anni di ricerca sul campo ci siamo lasciate guidare dalla curiosità che ci ha permesso di scoprire quartieri, borghi e intere aree quasi del tutto sconosciute ai circuiti turistici, altre invece decisamente più conosciute, ma che abbiamo imparato ad osservare con uno sguardo diverso. Con Street Art in Italia vogliamo raccontare il turismo culturale contemporaneo, evitando il mordi e fuggi, invitando ad approfondire i progetti non solo dal punto di vista artistico, ma anche culturale e sociale».

È il modo in cui le due autrici Anna Fornaciari e Anastasia Fontanesi presentano la propria opera, che è poi la prima guida all’arte urbana in Italia. Un viaggio all’interno di itinerari più o meno battuti, in cui le fondatrici del blog Travel on Art, aprono squarci sull’arte contemporanea in Italia con 58 destinazioni in 17 Regioni italiane e il contributo di professionisti del settore.

Le autrici, che precisano che non si tratta né di un testo critico né di una mappatura dei progetti realizzati in questi anni, spiegano che: «Questa guida è una nostra selezione in continua evoluzione, maturata in quasi 7 anni di viaggi, di progetti che hanno una rilevanza artistica, sociale, ma soprattutto un potenziale turistico che prende le persone per mano e le accompagna alla scoperta di itinerari meno battuti».