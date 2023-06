Dopo una giornata faticosa, mi sto preparando a scrivere questo rapporto mentre mi concedo una sessione di svapo rinfrescante e terapeutica con la varietà dipendente dal fotoperiodo recentemente rilasciata dalla banca dei semi premium, Sweet Seeds®. Sto parlando della meravigliosa e squisita Strawberry Cola Sherbert F1 Fast Version® (SWS106).

Questa splendida varietà con cime dense è il risultato dell’incrocio tra un clone d’élite premium dipendente dal fotoperiodo della rinomata varietà Californian Sunset Sherbet e una linea genetica autofiorente appositamente selezionata di Strawberry Cola Auto. Appartiene alla prestigiosa famiglia F1 Fast Version®, caratterizzata per la fioritura eccezionalmente rapida. Queste piante hanno un ciclo di fioritura notevolmente breve e consentono la raccolta fino a 1 o 2 settimane prima rispetto alle loro versioni originali. E inoltre possono offrire vantaggi significativi nelle coltivazioni in cui è essenziale anticipare le prime piogge autunnali. Sono un’opzione eccellente per i luoghi in cui le basse temperature e l’umidità elevata possono causare perdite di resa, a causa di attacchi di funghi o addirittura furti durante le fasi finali della crescita. Inoltre sono popolari tra coloro che coltivano in indoor poiché consentono più raccolti all’anno e producono fiori di alta qualità in un tempo molto breve. Suggerisco di visitare il sito web di Sweet Seeds®, dove è possibile esplorare un’ampia raccolta di tali varietà e avere ulteriori informazioni.

LOVE OF MY LOVES

La Strawberry Cola Sherbert F1 Fast Version® prospera in vari tipi di substrati e si comporta eccezionalmente bene nei sistemi idroponici, come l’RDWC. Personalmente ho coltivato questa varietà in un substrato di cocco e sono rimasto piacevolmente sorpreso dalle cime grasse e dalla facilità con cui ho ottenuto un abbondante raccolto con sole sei piante.

La bellezza dei suoi fiori di colore rossastro, apparsi in quattro piante su sei, è stata mozzafiato, con un’abbondanza di resina e colori strabilianti. Ho usato vasi da 15 L e due griglie LED COB da 220W, assicurandomi che l’area di coltivazione mantenesse parametri ottimali di temperatura e umidità.

È fondamentale evitare l’eccesso di umidità durante la fase di fioritura, che può portare alla formazione di muffe e rovinare l’intero raccolto. Per superare questa sfida si consiglia di utilizzare l’estrattore d’aria assicurandosi di aumentare la potenza del ventilatore, di usare un riscaldatore per aumentare la temperatura di qualche grado per asciugare l’ambiente e di considerare l’uso di deumidificatori se necessario. Un adeguato controllo dell’umidità può migliorare notevolmente la qualità e la resa delle piante. Questa varietà è altamente adattabile alla fertilizzazione completa e può sopportare alti livelli di EC sia in fase vegetativa che di fioritura.

UN MERAVIGLIOSO RACCOLTO

Arrivare alla fine di un ciclo di coltivazione e vedere le proprie piante fiorire è un’esperienza incredibilmente gratificante. La Strawberry Cola Sherbert F1 Fast Version® è una varietà a predominanza indica (80%) di dimensioni moderate, perfetta per le coltivazioni che presentano limiti di altezza. I grandi calici di questa varietà, i tricomi abbondanti e i fiori straordinariamente rossi non mancano mai di affascinare. Il bouquet di terpeni è un altro punto di forza che lascia i coltivatori e gli appassionati in uno stato di beatitudine.

Questa varietà vanta una deliziosa miscela di aromi con note prominenti di frutti rossi e cola con un sottile tocco acido. Quando vaporizzata il suo sapore è squisito, con un gusto intenso e persistente. Le note fruttate di fragole fresche e acidule dominano il palato, completate da un ricco sottofondo legnoso e muschiato, che ricorda un viaggio nella foresta. I suoi effetti sono davvero accattivanti e favoriscono il rilassamento, l’introspezione e un senso di armonia con il mondo circostante.

Dolci raccolti!