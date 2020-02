Strain Guide: White Strawberry Skunk

INDICA/SATIVA: 50%/50%

GENITORI: ERDBEER

FIORITURA: 9 settimane

RACCOLTO OUTDOOR: Ottobre

RESA INTERNA/ESTERNA: Elevata – Elevata

THC/CBD: Medio/Basso

SEED BANK: Strain Hunters

Gli Strain Hunters, si sa, sono i più famosi cercatori di varietà di cannabis al mondo. Quando individuano uno strain particolare lo preservano e talvolta lo utilizzano come base per nuovi incroci. Anche nel caso di White Strawberry Skunk tutto ha inizio con uno strain particolare, in questo caso si è partiti dalla varietà svizzera che prende il nome di Erdbeer e che si distingue per dei sapori intensi di fragola. Il mix genetico al suo interno è in perfetto equilibrio tra Indica e Sativa e offre al fumatore un high duraturo molto piacevole. Lo sballo alterna sensazioni di rilassamento fisico con una giusta stimolazione cerebrale che tiene su l’umore e fa venire voglia di chiacchierare e passare bei momenti in compagnia.

Oltre ai suddetti aromi di fragola, White Strawberry Skunk presenta una miriade di altre fragranze tra cui: limone, mirtillo e skunk. Per ottenere queste pregiate e particolari infiorescenze bisogna attendere il mese di ottobre, periodo nel quale si effettua il raccolto outdoor. Le rese sono elevate così come l’altezza dei suoi esemplari, quindi nel caso delle coltivazioni in grow room bisogna tenere conto di questo fattore per evitare problemi.