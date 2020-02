Strain Guide: Veneno

INDICA/SATIVA: 85%/15%

GENITORI: MONSTER – PAPA’S CANDY

FIORITURA: 8-9 settimane

RACCOLTO OUTDOOR: Ottobre

RESA INTERNA/ESTERNA: Alta – Alta

THC/CBD: 18-20%/Basso

SEED BANK: Eva Seeds

Veneno è uno strain di cannabis a netta predominanza di geni Indica (85%) che assicura al consumatore uno sballo di tipo fisico. Le sensazioni che si hanno dopo aver inalato il suo fumo, o il suo vapore, sono quelle di un forte intorpidimento corporale che fa entrare il fumatore in una dimensione in cui il tempo sembra essersi fermato. Quest’erba risulta avere una notevole capacità soporifera che risulta molto utile per quegli utenti a scopo terapeutico che ricercano nella cannabis un alleato per contrastare i problemi legati al sonno. Per via di queste caratteristiche Veneno è indicata per un consumo di tipo notturno o per placare il dolore cronico legato a determinate patologie.

Gli esemplari di questa varietà di erba sviluppano cime con livelli di THC di tutto rispetto, ma la quantità delle stesse varia in funzione dell’ambiente di coltivazione nel quale si trovano a crescere. Infatti, nel caso delle coltivazioni outdoor la produzione di infiorescenze cresce esponenzialmente, così come lo fanno le dimensioni dei singoli esemplari che possono arrivare fino ai 300 centimetri di altezza, decisamente più grandi dei 100 centimetri che raggiungono in grow room.