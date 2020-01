Strain Guide: Tutankhamon

INDICA/SATIVA: 40%/60%

GENITORI: AK-47

FIORITURA: 8-9 settimane

RACCOLTO OUTDOOR: Inizio ottobre

RESA INTERNA/ESTERNA: 600g/m² – Media

THC/CBD: 23%/1,2%

SEED BANK: Pyramid Seeds

Da un attento lavoro di selezione e miglioramento della famosa AK-47 nasce questa varietà ibrida chiamata Tutamnkhamon. Il suo nome grandiloquente è giustificato da concentrazioni di THC regali che raggiungono picchi del 23% responsabili di lasciare il fumatore in uno stato meditativo profondo, utile a riconnettersi con se stessi. Sebbene i geni di questa varietà siano piuttosto in equilibrio tra Sativa e Indica lo sballo è prevalentemente fisico, molto utile per i consumatori a scopo terapeutico che ricercano nell’erba un alleato per far fronte a diversi disturbi tra cui dolore cronico e insonnia. Complice delle sue proprietà mediche c’è senza alcun dubbio il CBD, con livelli oltre l’uno per cento e il CBN allo 0,6%.

Le cime di Tutankhamon emanano aromi complessi e molto vari che si ripropongono anche sul palato con sentori di mirtillo e altri frutti di bosco. Si nota anche qualche nota dolce e pennellate di menta e di terra. Per avere tra le mani questa delizia basta organizzare una grow room o un piccolo armadio, visto che i suoi esemplari mantengono dimensioni compatte e sono perfetti per crescere in spazi ridotti. Ogni pianta arriva a produrre circa 600 grammi per esemplare quando si trova in condizione di indoor, di norma dopo circa 60 giorni di fioritura.